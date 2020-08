Lidl: Propose un parfum identique à une célèbre marque luxueuse à moins de 6 Euro !

Lidl devient une marque de hard discount à laquelle les clients font confiance. Depuis maintenant plusieurs années, l’enseigne fait même partie des marques favorites des Français. “Le vrai prix des bonnes choses” devient un discours auquel de plus en plus de clients ont envi d’adhérer. Et plus la clientèle augmente, et plus Lidl souhaite proposer des produits exceptionnels à bas prix. En effet, le catalogue de Lidl propose régulièrement des produits haut de gamme à des prix défiants toute concurrence. C’est le cas notamment de ce parfum qui ressemble comme deux gouttes d’eau à un autre vendu pour 70 euros. Et il se retrouve chez Lidl pour seulement 5,99 euros.

Lidl : champion du clonage de parfum

Lidl est une enseigne responsable dans ce qu’elle propose à sa clientèle. Ainsi, malgré le caractère hard discount de son enseigne, les produits proposés peuvent être d’excellente qualité. Surtout les produits destinés à ne pas rester longtemps en rayon. Car lorsque les stocks limités, comme pour beaucoup de produits disponibles peu de temps sur catalogues, cela signifie que Lidl a mis le prix pour proposer du haut de gamme à bas prix. Une action que mène Lidl régulièrement et qui finit par porter ses fruits auprès de ses consommateurs. Pour tous les produits cosmétiques notamment, Lidl mise sur une qualité de haut niveau. Mieux encore, pour ce qui est des parfums, Lidl est reconnu par ses clients pour être doué dans le “clonage”.

En effet, Lidl est capable de proposer à la vente et pour un prix dérisoire un parfum qui ressemble beaucoup à un de chez DKNY. Il s’agit d’un parfum fruité et frais, intitulé Be Delicious. Alors que la grande enseigne le vend à 70 euros, vous pourrez vous procurer un produit similaire pour seulement 5,99 euros. Le parfum de Lidl s’intitule Aura New York et apparaît sous la marque Suddenly.

Ce parfum vous invite en voyage de l’autre côté de l’Atlantique

Des touches de magnolia, de rose, de pomme, de pamplemousse oui encore de concombre font de ce parfum se porte idéalement en été. En effet, se parfum est une véritable bouffée d’air pur, comme un concentré de fraîcheur. Niveau marketing, il représente une balade à New York. L’emblématique ville des États-Unis est surnommée la grande pomme, pas étonnant alors de retrouver ce bouquet floral dans ce parfum qui se veut tout aussi emblématique. Plus besoin de vous ruiner donc pour vous parfumer dans les grandes maisons. Grâce à Lidl, le luxe est à portée de main.

Le flacon disponible contient 100 millilitres de l’élixir magique. Comment alors se priver d’une telle aubaine ? 100 millilitres d’un parfum iconique pour seulement 5,99 euros c’est une occasion en or à saisir de tout urgence. Lidl réussit donc encore une fois à satisfaire une clientèle exigeante et ne transige pas sur les prix bas. De quoi faire encore parler de ses magasins et de ses catalogues bourrés de bonnes affaires. Tous les mercredis, ne manquez pas les nouveautés disponibles chez Lidl pour profiter d’offres incroyables. Des petites pépites telles que ce parfum ne cessent de fleurir dans les rayons.