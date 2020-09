LIDL lance ce produit de cuisine de grande marque révolutionnaire à prix cadeau !

Cet automne, misez sur la vitamine C ! Rien de tel pour éloigner la fatigue et les rhumes. En ce moment, Lidl propose un presse-agrume d’une marque de renom à moins de 20 euros. Et cerise sur le gâteau, si vous n’arrivez pas dans l’un de leurs magasins à temps, vous le trouverez également chez un concurrent.

Lidl propose actuellement un presse-agrumes à moins de 20 euros. Et pour une fois, l’enseigne de hard-discount allemande ne vend pas un appareil électro-ménager sous l’une de ses propres marques. Cet accessoire de cuisine vient en effet d’une grande marque de renom. Vous pouvez donc investir dans un produit qui a fait ses preuves en matière de qualité.

L’enseigne bleue et jaunes mise sur des stocks ultra-limités… au grand dam des consommateurs

Chaque semaine, c’est désormais la même routine dans les rayons Lidl. L’enseigne bleue et jaune surprend ses clients avec des ventes flashs incroyables. Lampadaires design, baskets tendances, robot de cuisine, tout y passe ! Mais le problème avec ces soldes monstres chez Lidl, c’est qu’à chaque fois, les stocks sont ultra-limités. Mieux vaut donc se lever tôt pour acquérir l’objet de ses rêves. Mais cette fois-ci, les choses risquent de changer. Les consommateurs vont être ravis.

Mieux vaut prévenir que guérir

Voilà l’automne. Les températures chutent, on prend froid. Résultat : si on ne veut pas tomber malade, mieux vaut s’y prendre dès maintenant. Mieux vaut prévenir que guérir donc. Et pour cela, mieux vaut prendre une bonne dose de vitamines chaque matin. Le top du top, vous l’aurez deviné, c’est le jus de fruit frais.

Lidl: De la vitamine C dans les oranges mais aussi des fibres et des micronutriments essentiels à l’organisme !

Rien de tel pour booster son organisme, les nutritionnistes sont formels. D’autant plus qu’un vrai jus de fruit contient également des fibres. La nature est bien faite. Exit les jus à base de concentré ! Le saviez-vous ? Chaque jour, un enfant devrait consommer 60 à 100 mg de vitamine C. Mais la dose grimpe à 110mg pour les adolescents et les adultes. Et pour les femmes enceintes et les personnes âgés, les besoins atteignent même 120 mg pour rester en bonne santé.

De plus, le jus d’orange fait maison a l’avantage de renfermer des micronutriments essentiels à l’organisme, comme la vitamine b9 ou acide folique. Si cela vous a décidé à investir dans un presse-agrumes, sachez que Lidl met en vente un presse-agrumes électrique de la marque Braun à moins de 20 euros. D’une capacité de 350 mL, vous le trouverez également chez un concurrent en ligne : sur le site Cdiscount.

Alix Brun