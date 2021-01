Lidl révolutionne nos maisons et lance des produits à prix canon pour une maison entièrement intelligente

Lidl voit grand et surtout dans le futur. Ainsi, la célèbre enseigne allemande a décidé de s’inscrire dans le 21e siècle. Dès lors, la chaîne de magasins vous propose désormais d’équiper votre maison des dernières technologies. Grâce à l’offre de Lidl, votre intérieur sera bientôt hyper connecté. Alors si vous aussi, vous vous intéressez à la domotique, l’enseigne de hard discount peut vous aider. En effet, Lidl lance une opération à prix cassé sur la haute technologie. LD People vous explique tout.

Lidl : bienvenu dans un monde connecté

L’innovation à petit prix

Lidl a toujours le même objectif. La chaîne de magasins propose en effet des offres défiant toute concurrence. Bien sûr, la marque allemande est connue pour la distribution de produits alimentaires. Pourtant, elle semble également s’être spécialisé dans le matériel électrique, électronique et informatique. Ainsi, les rayons regorgent littéralement de promotion toute l’année dans ces domaines. Depuis longtemps, Lidl s’est fortement intéressé à l’électroménager. Ainsi, des robots et des appareils de cuisson ont fait les beaux jours de l’enseigne. Les clients ont pu également bénéficier de promotions extraordinaires sur du matériel tel que des nettoyeurs haute pression, des rafraichisseurs d’air ou des chauffages d’appoint.

Mais aujourd’hui, Lidl élargit son offre dans le coin des bonnes affaires. Il s’agit de cette allée où le public a l’habitude de désormais véritablement se ruer. Ainsi, les acheteurs vont aujourd’hui pouvoir découvrir une sélection de produits dédiés à la domotique. Néanmoins, il reste une question importante. Quelles vont être les prix de ces objets hyper tendances, normalement très coûteux ? LD People vous dresse la liste des innovations low-cost Lidl.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @peoplesnewsfr

La domotique enfin accessible !

Lidl a fait très fort. En effet, la chaîne de magasins a décidé d’offrir une offre complète. C’est-à-dire un large éventail de nouvelles technologies dédiées à l’interactivité de votre intérieur. Par exemple, Lidl vous propose une tablette interactive capable de gérer un grand nombre de fonctions. Grâce à celles-ci, il vous sera désormais possible de réguler l’intensité lumineuse de votre maison. Mais les aptitudes de cette petite merveille ne s’arrêtent pas là. Vous pourrez aussi connecter de nombreux autres appareils qu’il vous sera aisément possible de commander à distance. Totalement compatible avec votre smartphone, ce Smart Home est vendu au prix extraordinaire de 19,99 euros. Concernant les luminaires, Lidl a également pensé à tout. Ainsi, vous pourrez retrouver en rayon, une rampe de lampe LED interconnectée.

Pour 17,99 euros, vous pourrez désormais tout gérer en un simple clic. Lidl propose également des ampoules nouvelle génération au prix tout doux de 9,99 euros. Dès lors, vous pouvez vous réaliser un pack complet. En partenariat avec des acteurs majeurs du secteur, Lidl tente donc de percer sur ce marché déjà très important depuis quelques années. Alors, la chaîne allemande va-t-elle devenir bientôt un spécialiste de ce genre de produit ? A priori, ce n’est pas le but. Car pour Lidl, l’idée est toujours la même : chercher les meilleures offres à travers le monde et les proposer à des prix cassés à sa clientèle. Cela signifie également que cette opération est limitée dans le temps et dans le stock. Dès lors, si vous voulez profiter vous aussi de cette aubaine, rendez-vous dans le magasin Lidl le plus proche de chez vous à partir de ce 1er février 2021…