LIDL: Robot cuisine multi-fonctions, à prix cadeau que tout le monde veut !

La chaîne de discount Lidl continue sa série de promotions avec un nouvel appareil électroménager qui sera l’allié de vos envies sucrées ou salées.

Il existe donc une longue liste d’offres exceptionnelles que Lidl propose en matière d’équipements pour la cuisine, et la chaîne de magasins ne se contente plus de prix exceptionnels sur la nourriture, mais maintenant aussi sur l’équipement ménager. Divers appareils qui vont vite se montrer nécessaires pour votre maison. Avec Lidl, vous vous préparez à passer cet été, avec des produits et des nouveautés à des prix fous. Encore un must vendu Lidl qui devrait connaître des ruptures de stock comme pour les dernières offres proposées par l’enseigne à petits prix. Encore une offre exceptionnelle pour un produit de qualité qui va s’arracher à coup sûr !!!

Après le Robot auto-cuiseur à 399 euros qui avait créé l’événement, une machine à coudre semi-professionnelle qui a fait le buzz, pour ce mois de juillet, Lidl a décidé de frapper encore plus fort.

Dans un premier temps, ce sera direction la cuisine pour un appareil qui deviendra un indispensable pour la préparation de vos meilleures recettes. Une pièce d’électroménager qui laissera place à votre créativité et à vos envies. Si vous aimez la cuisine pratique, la chaîne de magasins Lidl, proposera ces jours-ci, un nouvel appareil hyper fonctionnel qui vous permettra d’élargir vos expériences culinaires tout en prenant très peu de place dans vos placards. Le tout nouvel appareil de cuisson 3 en 1 ! Alors qu’il y a quelques jours, Lidl proposait un gril, à la puissance de 2000 W, qui non seulement est pliable, mais est aussi doté d’une grille qui a l’avantage de vous permettre de cuisiner vos petits plats préférés et recettes de différentes façons. C’est aujourd’hui avec une version différente que Lidl revient. Au vu de l’engouement pour la première version, c’est une déclinaison avec plaques amovibles qui est aujourd’hui à la vente.

En effet, la première version pouvait être utilisée comme gril de contact, gril pour vos viandes, vos poissons vos légumes, sandwichs toastés et paninis, ou encore posé au centre de la table et utilisé comme une pierrade, le gril proposé aujourd’hui, lui, vous permettra à peu de choses près les mêmes possibilités. Mais avec en plus, des plaques interchangeables pour réaliser évidemment des sandwichs chauds, mais aussi de délicieuses gaufres. Disposant d’un jeu de plaques de cuisson modulables, il vous suffira de choisir si vous préférez des paninis, des croque-monsieur ou si vous avez des envies sucrées pour des gaufres inratables.

Un produit, trois en un, sur lequel vous pourrez cuire aussi réaliser vos sandwichs tels que des paninis bien toastés pour une pause déjeuner ou dîner rapide. Vous pourrez aussi de vous en servir lors de vos soirées entre amis pour cuisiner de délicieux croque-monsieur au gré de votre imagination. Et vous seriez étonné du nombre de recettes que l’on peut retrouver sur le web pour des sandwichs chauds. Un nombre incalculable de possibilités existent qui surprendront votre famille et vos amis.

Sur ce gril, il vous sera aussi très facile de réaliser des cuissons idéales de gaufres qui seront parfaitement réussies, en étant moelleuses et dorées à souhait. On a même trouvé des idées sur des sites culinaires qui vous permettent de réaliser des gaufres bien évidemment sucrées, mais aussi dans des versions salées, comme cette étonnante gaufre de pomme de terre au fromage ou farcie au saumon. Mais pour ceux qui préfèrent la version classique, ce gril avec son jeu de plaques de cuisson, sera l’ustensile pour surprendre vos invités avec des gaufres comme nos grand-mères les faisaient. Les gaufres ainsi réalisées seront pour vous l’occasion de briller pour le dessert ou pour le goûter. Glaces, fruits de saison et chantilly seront leurs meilleurs amis dans la version sucrée.

Si vous avez des envies gourmandes salées, ce sera la star des sandwichs chauds pour réaliser des paninis. Avec ce gril signé Lidl, ce seront de merveilleux sandwichs, croustillants à l’extérieur et fondants à l’intérieur, qui donneront l’eau à la bouche de vos convives.

Un gril qui est proposé au prix tout doux de 19,99 euros, et à ce prix-là, il n’y en aura pas pour tout le monde.

Mais loin de s’arrêter là, l’enseigne Lidl a visiblement décidé de frapper un grand coup cet été avec d’autres promotions pour cette période estivale en vous proposant régulièrement des offres exceptionnelles. Mais attention, les rayons seront très rapidement vides.

Si Lidl a pensé comment lutter contre les grosses chaleurs qui arrivent, le magasin mettait à la vente un mini rafraîchisseur d’air qui fera baisser la température. Garanti 3 ans, Lidl vous propose un peu de fraîcheur au prix de 19,89 euros, mais aussi le grill viandes a 39,99 euros alors que des produits similaires se vendent aux alentours des 100 euros !!! Lidl frappe fort en choisissant comme d’habitude de surprendre ses clients avec des promotions folles. Mais soyez prudents, ces promotions sont limitées dans le temps et par le stock disponible. Alors si vous ne voulez pas rater les nombreuses occasions de réaliser des bonnes affaires, rendez-vous dans le magasin Lidl le plus proche pour bénéficier d’avantages fous avec Lidl cet été.

Lidl, ce sont plus 1 500 magasins en France qui se situent près de chez vous pour vous offrir des produits toujours aux meilleurs prix. Une enseigne qui réussit à trouver les plus belles offres du marché, que ce soit en matière d’alimentation mais aussi dans d’autres secteurs. Dans chaque magasin Lidl vous trouverez un coin des bonnes affaires, généralement situé au milieu des rayons. Cet espace est dédié à l’habillement, à l’outillage, au jardinage, au bricolage ou encore à l’électroménager. Et si vous voulez bénéficier des offres alléchantes comme ce grill 3 en 1 à 19,99 euros, direction le rayon des offres folles de Lidl.

Une série d’offres plus spécialement dédiée à l’électroménager qui ne semble donc pas prête de s’arrêter pour le géant à bas prix venus d’Allemagne. Rendez-vous donc dans le coin des bonnes affaires, s’il n’est pas trop tard lors de votre passage. Mais pas d’inquiétude, des offres hors du commun, il y en a toujours chez Lidl.