Lidl : Ruée folle pour acheter ce nouvel appareil indispensable pour une chevelure de rêve, à moins de 20€

Lidl : Vendre des produits de qualité mais à des prix abordables, c’est le credo de l’enseigne allemande. Le discounter lance régulièrement des ventes flashs à prix doux sur des produits indispensables du quotidien. En ce moment, c’est le sèche-cheveux au design minimaliste qui fait sensation dans les rayons. Oui mais voilà, les stocks sont limités donc il faudra se dépêcher pour pouvoir l’acheter.

Lidl fait de l’ombre aux grandes enseignes de la distribution Des produits qui n’ont rien à envier aux plus grandes marques, et à prix cassé : c’est grâce à ce créneau que Lidl grignote les parts de marché de la grande distribution. Qu’il s’agisse de parfums imitant des marques de luxe comme Chanel, ou du petit électroménager comme ce sèche-cheveux, Lidl propose régulièrement ces produits star sous sa propre marque. Et à chaque fois, c’est l’événement.

Des stocks extrêmement limités

Car pour s’assurer que tout le monde se les arrachent, Lidl a pour stratégie d’offrir ces produits dans des stocks très limités : l’envie d’acquérir ces produits est ainsi renforcée chez le consommateur et Lidl s’assure ainsi du coup de pub. Et c’est une tactique pour que les stocks soient épuisés en un rien de temps. Une formule qui a démontré son succès depuis longtemps !

Alors, allez-vous jeter votre dévolu sur ce sèche-cheveux ? Il comporte de nombreux avantages. High-tech, il intègre en effet 2 concentrateurs et 1 diffuseur. Grâce à eux, vous pourrez ainsi obtenir au choix des coiffures lisstes, des brushin précis dignes des salons de coiffure mais aussi des coiffures bouclées !

Une fonction ionique permanente :

Le principal avantage de cet appareil, c’est sa fonction ionique permanente. Au sein de la rédaction de LDpeople, on a vraiment craqué pour ce détail. Car cette fonction ionique permet tout simplement d’apporter de la brillance à vos cheveux ainsi qu’un effet antistatique.

L’enseigne Lidl a vu le jour en 1930. A cette époque-là, ce n’était pas du tout un supermarché. Car Lidl ne proposait que de la nourriture. Aucun appareil électro-ménager ni aucune éponge ou aucun produit de beauté ne se trouvait dans ses rayons. Ce n’est qu’en 1973 que Lidl a commencé à élargir sa gamme de produits. Et comme ça, de fil en aiguille, on trouve désormais aujourd’hui des lampadaires design à moins de 40 euros ou encore des AirPods à 20 euros !

Aujourd’hui, l’homme à la tête de Lidl n’a pas de soucis à se faire. Il s’appelle Dieter Scwartz. Ce n’est bien sûr pas lui qui a créé Lidl. Mais par contre, c’est son père. Il s’appelait Josef Schwarz. Dieter a pris la relève à la mort de ce dernier, en 1977. Et aujourd’hui, l’héritier se classe parmi les plus grandes fortunes au monde. Il faut dire que c’est grâce à lui que Lidl est devenu un magasin alimentaire discount.

Ce nouveau concept l’a pulvérisé au rang de 23eme personnalité la plus riche au monde. Au sein de la rédaction de LDpeople, nous ne pouvons que le féliciter pour cette réussite entrepreunariale. Dieter Schwarz a aujourd’hui 80 ans. Son patrimoine se chiffre aujourd’hui à 30 milliards de dollars. Ca fait quand même beaucoup pour une seule personne. Surtout par les temps qui courent !

Lidl n’est pas un supermarché !

Techniquement, Lidl n’est pas un supermarché. Si vous comparez Lidl à un supermarché, vous trouverez rapidement que l’on se sent beaucoup plus à l’étroit que chez Lidl. Les magasins ont été construits de façon à ce que les clients bouclent la corvée des courses en seulement 20 minutes. Pas mal comme concept ! En tous cas, au sein de la rédaction de LDpeople, ça nous a épaté !

Des baskets au parfum, de la qualité à prix discount Si ce produit électro-ménager peut paraître gadget aux yeux de certains, Lidl table sur une multitude de produits pour séduire sa clientèle. Le hard-discount propose régulièrement des parfums imitant les plus grandes maisons de luxe comme Chanel ou DKNY. Et récemment, Lidl a fait sensation en Belgique en proposant des baskets aux couleurs de l’enseigne, et même des claquettes marquées du logo Lidl. Non, vous ne rêvez pas : ceci n’est pas un hoax. Les stocks de ces chaussures ont même été épuisés en quelques heures !