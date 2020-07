LIDL Spécial canicule pour cet été, le petit nouveau pour lutter contre la chaleur. « Pas cher »

LIDL est de plus en plus l’enseigne pratique par excellence. En effet, LIDL ne fait pas que du hard-discount sur les produits alimentaires. Le magasin qui a pour slogan « Le juste prix des bonnes choses » propose régulièrement des séries limités d’objets qui vont améliorer votre quotidien. Et pour l’été, le petit nouveau du catalogue de l’enseigne est évidemment étudié pour vous rafraîchir ! À prix mini, finit les chaleurs estivales qui nous empêchent de penser à autre chose. Retrouver de la fraîcheur à domicile grâce à LIDL.

LIDL et son catalogue deviennent des rendez-vous incontournables

Le catalogue de LIDL s’enrichit à chaque nouveau numéro. Tous les mercredis, vous pouvez alors découvrir des inédits de sa gamme d’électroménagers ou d’autres objets du quotidien. Mais l’avantage de LIDL c’est que les prix sont toujours les plus bas du marché. En effet, LIDL est une enseigne qui s’engage à fournir de la qualité à prix bas, à chaque fois. Pour réussir ce pari, les nouveautés disponibles le sont dans la limite des stocks disponibles. Et évidemment, tout le monde ne peut malheureusement pas en profiter. C’est pourquoi il est important pour les amateurs de bonnes affaires de se procurer le nouveau catalogue dès sa sortie !

Ma vie de regarder les nouveautés du catalogue Lidl chaque mercredi Je me sens FIN GOURMET — Coro (@Corobizar) July 29, 2020

Jaime bien les mercredi psq lidl met les nouveaux catalogue — mlk (@ehoemonpote) July 28, 2020

Un rafraîchisseur d’air fait déjà parler de lui

Certains clients ont bien compris que pour ne pas rater les bonnes affaires, il fallait évidemment se renseigner tous les mercredis. Et la meilleure affaire du moment n’est rien d’autre qu’un rafraîchisseur d’air. Un indispensable qui va pouvoir rendre les espaces de votre domiciles plus frais. En effet, plus besoin d’économiser en vous privant pour réussir à vous offrir de quoi rafraîchir vous intérieurs. Avec LIDL la solution est toute trouvée puisque ce sont de petits appareils à moins de 20 euros que vous pourrez installer à des endroits stratégiques.

Finit alors l’air chaud qui se fait brasser par le ventilateur. Finit également la climatisation hors de prix qui vous fait attraper des rhumes en plein été. Et finit également les économies infinies pour vous offrir un rafraîchisseur d’air performant. Puisque LIDL met en vente son mini rafraîchisseur d’air à un prix fou. Pour moins de 20 euros, vous pourrez installer l’objet sur votre bureau ou sur votre table de nuit et profiter d’un air frais. La canicule ne vous fera plus peur, impossible d’attraper des coups de chaleur avec votre nouvel allié.

LIDL est l’enseigne numéro un sur le buzz ces derniers temps

LIDL parvient à créer la sensation coup sur coup ses derniers temps. En effet, les petits nouveaux du catalogue de l’enseigne ont cartonné auprès des clients. Des robots électroménagers en passant par les consoles de salon ou les baskets, LIDL est en passe de devenir une adresse incontournable pour tout le monde. La marque de hard-discount revoit son marketing et sa stratégie de communication pour fidéliser ses clients et entendre sa cible de consommateurs. Dorénavant, ce n’est pas que le personne attitrée aux courses alimentaires dans le foyer qui va profiter des offres de l’enseigne. Chez LIDL, tout le monde peut trouver son bonheur. Les petits et les grands auront de quoi se faire plaisir en alliant l’utile à l’agréable.

En effet, LIDL mettait récemment en vente un robot de cuisine performant qui s’est vite retrouvé en rupture de stock. Et les heureux acquéreurs de ce robot ne peuvent plus imaginer de cuisiner sans lui. Il avait tant été apprécié par les clients qu’il avait même été remis au catalogue pour un second round.

Le rafraîchisseur d’air de LIDL ne fera pas long feu

Puis, pour ce qui est du rafraîchisseur d’air, il va rapidement devenir un hit de l’été. Les nuits fraiches sont rares et la canicule approche à grands pas, pou est déjà là pour certains. Alors pourquoi hésiter à vous offrir ce petit cadeau ? Votre sommeil va s’améliorer puisque vous ne serez plus réveillé par la moiteur des draps. Et vos journées de travail seront également plus performantes puisque vous ne serez plus dérangés par la chaleur, qui a tendance à être étouffante durant l’été. C’est donc de grands bénéfices qui s’ajoutent à votre quotidien pour une somme modique. Faire baisser la température devient un combat quotidien dans les domiciles. LIDL l’a bien compris et tente encore une fois de permettre à ses clients de se faciliter la vie.

Si vous vous inquiétez du look de cet appareil, rassurez-vous car LIDL a pensé à tout. En effet, le rafraîchisseur d’air de l’enseigne de hard-discount est également agrémenter d’ampoules LED. Elles diffuseront une lumière douce selon 7 coloris différents. À vous de choisir votre ambiance. Pour l’aspect technique, l’appareil dispose d’une autonomie de sept heures et se branche grâce à un cordon USB-C. Et pour ceux qui s’inquiètent de ce qu’ils vont respirer avec ce rafraîchisseur d’air, c’est aussi un sans fautes pour LIDL. Car l’appareil fonctionne avec un réservoir qui rafraîchit l’air en utilisant de l’eau pure et sans aucuns produits chimiques.

Serez-vous de ceux qui disent au revoir à la canicule ?

Plus aucune raison de se passer de ce futur hit de LIDL. N’oubliez pas que les premiers arrivés seront les premiers servis. Vous profiterez alors de la fraîcheur diffusée par l’appareil de jour comme de nuit. En effet, il serait vraiment dommageable de passer à côté d’une telle offre. Pour 19,89 euros, tous les membres de la famille pourraient avoir le leur sans problèmes. Alors ? Allez-vous tenter de survivre aux chaleurs de l’été sans ce compagnon diffuseur d’air frais ? Pour beaucoup la réponse est toute trouvée !