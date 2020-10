Lidl : Surprise, cette tenue de ski complète au prix hallucinant défiant toute concurrence!

Lidl, a encore frappé fort avec ses prix hallucinants. Le magasin de discount proposera à partir du 2 novembre prochain, un ensemble pour les sports d’hiver au design et simple à un prix défiant toute concurrence.

L’ensemble veste (24,99€) et le pantalon de ski (17,99€) signés Crivit Sports, seront proposés à moins de cinquante euros.Si vous voulez la tenue complète, comptez 6,99€ de plus pour les gants de ski assortis. Mais ce n’est pas tout pour avoir chaud, l’enseigne allemande propose également un t-shirt (14,99€) et un caleçon de ski technique (11,99€) ainsi qu’un bonnet en maille (6,99€).Enfin, la tenue de ski pour être complétée avec des masques de ski au prix incroyable de 7,99€.

Mais la marque de bonnes affaires ne cesse de faire parler d’elle ces derniers temps notamment avec la sorties des sneakers, chaussettes et claquettes aux couleurs de l’enseigne ou encore des produits électroménagers à des prix imbattables.

La paire de baskets aux couleurs jaune, bleu et rouge de l’enseigne initialement proposée à 12€ avait été revendue à plus de 150€ sur eBay, et a été rapidement en rupture de stock.

Nouveau buzz chez LIDL: les baskets vendus par le magasin se revendent jusqu’à 10 fois leurs prix sur internet! (photos) : https://t.co/ccP76mEpIW via @sudpresseonline — Rizzieri Pin (@PinRizzieri) October 4, 2020

Sur le site Leboncoin, les prix de ces chaussures oscillaient cet été 30 et plusieurs centaines d’euros. Une paire de taille 45, était, même proposée à 1 200 euros. « Je vous vends ma dernière paire de Basket Lidl Fan Édition Limitée en pointure 45, rare dans ces tailles, neuve avec étiquette, produit original ! Extrêmement rare, très recherché… », précisait le vendeur basé dans le nord de la France.

« Lidl s’est fait une culture drop en très peu de temps », confiait Eric Briones, spécialiste de la transformation digitale des industries de luxe, dans Le Parisien. « Lidl mise sur les produits de grande consommation à des prix faibles, et ça cartonne », ajoutait-il.

Mais les baskets n’étaient disponible que sur le site belge :« au vu de l’engouement, l’enseigne a prévu de mettre en place des jeux concours via les réseaux sociaux très prochainement pour permettre de tenter de gagner des accessoires. » concluait Lidl au Parisien.

Ces produits seront disponibles à partir du samedi 4 juillet, mais ne seront commercialisés que sur le site belge de Lidl, pour l’instant …https://t.co/w68f8awqii#Lidl #consommation #sneakers — Business Insider France (@bifrance) July 2, 2020

Un autre produit avait vu le jour cet été et disponible chez Lidl, à 19,99 euros et qui permet d’embellir ses vêtements.

Il s’agissait d’un défroisseur mis en place par Lidl, ou aussi appelé steamer. Cet appareil envoie de la vapeur sur les vêtements permet de les défroisser très rapidement et efficacement sans avoir à sortit la table à repasser.

IL faut donc pour ce faire installer les vêtements un par un sur un cintre et passer le steamer à quelques centimètres des habits.

Grâce à un jet vertical, le steamer va enlever les vilains plis en quelques minutes.

Ce qui permet d’être chic à tout moment. Et il est possible de le transporter Puisque le produit n’est pas très imposant en termes de gabarit.

Il est d’ailleurs doté d’une touche vapeur permanente qui peut être maintenue grâce à l’interrupteur coulissant, d’une puissance de 1300 Watts et d’un témoin lumineux de chauffe et de fonctionnement intégré.