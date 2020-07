LIDL: un appareil totalement indispensable pour la cuisine à prix dérisoire, tout le monde l’achète !

Lidl va bientôt sortir un nouvel appareil qui va vite devenir indispensable pour votre cuisine cet été, à prix tout doux.

Si vous aimez la cuisine pratique, la chaîne de magasins Lidl, proposera dès ce 30 juillet, un nouvel appareil super fonctionnel qui vous permettra d’élargir vos expériences culinaires tout en prenant très peu de place dans vos placards. Le tout nouveau Gril 3 en 1 !

Un gril, à la puissance de 2000 W, qui non seulement est pliable, mais est aussi doté d’une grille qui a l’avantage de vous permettre de cuisiner vos petits plats préférés et recettes de différentes façons. Il peut, en effet, être utilisé comme : gril de contact, gril pour sandwichs toastés et paninis, ou encore gril de table.

Un trois en un sur lequel vous pourrez cuire aussi bien vos viandes, poissons et vos légumes grillés en famille, réaliser de merveilleux sandwichs tels que des paninis bien toastés pour une pause déjeuner dans un esprit plus pique-nique, et aussi de vous en servir comme une pierrade ou une plancha, lors de vos soirées entre amis, en plaçant l’appareil au centre d’une table pour que vos invités puissent cuire eux-mêmes les aliments que vous aurez préparés.

Après des machines à coudre semi-professionnelles, des robots autocuiseurs, et bien d’autres pièces d’électroménager, c’est aujourd’hui avec un gril au prix extraordinaire de 39,00 euros que Lidl revient. Après avoir fait le buzz avec ses baskets à 12,99 euros qui se revendent pour l’instant plus de 1 300 euros sur les sites d’enchères, la chaîne de magasins originaire d’Allemagne revient avec sa nouvelle promotion pour le marché français.

Un ustensile dont il sera difficile de vous passer à l’avenir. Facile d’entretien et d’une puissance de 2000 watts, il vous permettra de réaliser des cuissons parfaites sans agresser les produits pour un résultat plein de saveurs. Idéal pour des viandes parfaitement saisies avec une belle coloration qui restent toujours juteuses, parfait pour réaliser des légumes grillés sans devoir sortir votre barbecue ou cuisiner des sandwichs chauds. Croques-monsieurs au fromage parfaitement fondu, paninis qui vous rappelleront les senteurs de l’Italie, ou encore par exemple deux tranches de pain de campagne farcis de camembert au miel et au romarin, toutes les idées sont possibles avec ce gril multifonction.

Un ustensile dont vous ne pourrez bientôt plus vous passer et qui vous permettra de connaître de jolis moments entre amis ou en famille. Pratique et très facile d’entretien, il pourra aussi bien être utilisé dans votre cuisine que trôner au milieu de votre table pour des soirées pierrades improvisées. Encore un grand coup promotionnel réalisé par l’enseigne de grande distribution à bas prix, avec un gril aux performances qui vous surprendront. Fini les viandes à moitié cuites ou carbonisées, les poissons dont la chair tombe en lambeaux, les paninis pas croustillants et trop cuits, avec le gril de chez Lidl, c’est l’assurance de réussir vos cuissons à chaque fois dont vous en avez besoin.

Au prix exceptionnel de 39, 00 euros, c’est l’assurance de soirées réussies ou de simples déjeuners en respectant la cuisson des aliments pour garder un maximum de vitamines et garder la pêche tout au long de l’année.