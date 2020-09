Lidl: Un lampadaire ultra-design à un prix imbattable: Découvrez l’incroyable promo à saisir de toute urgence !

Lidl n’en finit plus de faire parler de ses promotions incroyables ! L’enseigne de hard discount allemande sort un catalogue qui fait plaisir à tous ses clients : alimentaire, électroménager, produits de beauté et même décoration, il y a en a pour tous les goûts et surtout pour tous les besoins du moment !

La rentrée est souvent synonyme de déménagement pour les étudiants mais comment meubler une studette sans se ruiner tout en se faisant un cocon cosy où l’on se sent bien chez soi ? Fini les petits logements lugubres et surtout mal éclairés ! Découvrez l’article qui s’arrache depuis le 3 septembre 2020 dans les magasins Lidl. Pour étudiants, mais aussi pour tout ceux qui veulent décorer à prix doux leur intérieur, ce lampadaire devrait vous plaire !

Lidl

Un lampadaire digne des plus grands designers !

Le B.A.-BA pour un chez soi agréable à vivre, c’est d’avoir une belle lumière. Comment en effet se sentir bien dans un appartement sombre ? Avec ce lampadaire Lidl, vous devriez être très bien éclairé ! Il s’agit d’un lampadaire LED d’une hauteur de 1,48 mètre et de couleur blanche. Ses courbes sont très fines, en forme de vague. Et il ne présente que des avantages ! En effet, ce module LED consomme moins d’énergie : à vous des factures d’électricité moins élevées ! Sa lumière blanche est très confortable pour les yeux et en plus, vous pouvez varier son intensité. Ce lampadaire intègre en effet un variateur tactile, il est même doté d’une fonctionnalité qui permet d’enregistrer votre intensité préférée ! Rien de compliqué donc dans son utilisation pourtant digne des objets les plus high-tech ! Cet article est proposé à la vente dans les rayons des magasins Lidl pour seulement 34,99 euros et il est garanti trois ans.

Des lumières à gogo : faites scintiller votre intérieur !

Mais attention, il est en vente dès le 3 septembre 2020 et il n’y en aura pas pour tout le monde ! Si vous n’optez pas pour ce modèle, vous pouvez vous rabattre sur un magnifique plafonnier également en LED qui coûte 21,99 euros ou un panneau LED à 34.99 euros. Cerise sur le gâteau pour le panneau LED, il comporte un variateur de blanc, autrement dit vous pouvez choisir un blanc chaud ou un blanc plus froid selon vos envies. Sachez quand même que les lumières froides et bleues sont réputées plus mauvaises pour les yeux. Et comme toutes les ventes flashs irrésistibles de Lidl, sachez que les stocks sont très limités. C’est ce qui fait le succès de l’enseigne, mais parfois pas le bonheur des consommateurs.

