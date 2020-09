Lidl : Un nouveau robot indispensable à prix cadeau qui va détrôner Monsieur Cuisine

Lidl s’est fait un nom dans le secteur de l’électroménager. De plus en plus d’utilisateurs sont encouragés à obtenir un appareil de la marque Silvercrest, car ils jouissent d’une bonne réputation auprès des utilisateurs et sont connus pour leur bon rapport qualité-prix. Le 1er octobre prochain, l’enseigne à petits prix va mettre en vente un nouveau multicuiseur électrique.

Une concurrence pour Monsieur Cuisine

Les robots de cuisine multifonctions sont à la mode. Ils ont été tellement perfectionnés que c’est le complément parfait pour préparer n’importe quel plat comme si vous étiez un chef. Le robot de cuisine Lidl a été le premier appareil Silvercrest à devenir célèbre, et aujourd’hui, beaucoup de gens le considèrent comme l’une des meilleures alternatives bon marché au Thermomix. Mais aujourd’hui, tout peut changer, puisque le magasin allemand vous propose une alternative encore moins cher. Le prix ? 69.99 euros. A ce prix là, vous pouvez faire de grandes économies.

En plus de cela, contrairement au célèbre Monsieur Cuisine qui en possède 10, le robot de cuisine que nous vous proposons, détient 12 programmes de cuisson préréglés : cuisson rapide, cuisson à la vapeur, cuisson de riz, cuisson douce, sauter/faire revenir, maintenir au chaud ou encore préparation de yaourts. Il faut préciser également, qu’il est impossible de s’y perdre avec toutes les fonctionnalités puisque les programmes sont enregistrés directement sur l’appareil. Il vous suffit juste de mettre les ingrédients et lancer la cuisson qui convient. Vous pouvez même préparer la recette à l’avance grâce au mode de cuisson différé. Pas mal non ?

La mini-friteuse Silvercrest

Si vous cherchez une friteuse compacte pour cuisiner pour une ou deux personnes, dans le catalogue Silvercrest vous avez ce dont vous avez besoin à votre disposition. On parle évidemment de la mini friteuse de Lidl , un petit appareil économique et pratique qui, en plus de fonctionner comme friteuse, sert également de fondue. La mini friteuse Silvercrest a de très petites dimensions: 24,3 x 25,5 x 20,0 cm et ne prendra pas trop de place dans votre cuisine. Autre avantage, elle permet de faire à manger pour une ou deux personnes. Pratique pour un couple.

L’appareil offre une puissance de 850 W et a une température réglable jusqu’à 190 ° C. Comme nous l’avons dit précédemment, la friteuse peut également être utilisé pour faire de la fondue. En effet, elle vous sera livrée ou vendue avec un service à fondue et 6 fourchettes. Evidemment, ici on parle de fondue bourguignonne et non pas de fondue savoyarde. Son prix est de 24,99 euros. Alors, profitez-en !