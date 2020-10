Lidl : un robot cuisine incontournable et indispensable à moins de 30 euros !

Ne tournez pas en rond à cause de la pluie ! Au contraire, amusez-vous à faire tourner votre robot pâtissier. C’est possible avec Lidl qui propose pour moins de 30 euros un superbe robot électroménager. Avec lui, vous pourrez faire aussi bien du pain, de la brioche, de la pâte à tarte mais aussi de la mousse, de la meringue, de la crème anglaise, du coulis ou encore du cake. Bref, vous l’aurez compris : la liste est longue !

La chute des températures vous oriente vers les plats sucrés ? Evidemment, les desserts remontent le moral et réchauffent le cœur. Et quoi de mieux que de se régaler avec des pâtisseries faites maison ? L’avantage d’investir dans un robot pâtissier, c’est d’à la fois profiter de délicieux dessert et en plus de ne pas voir la pluie tomber !

La pâtisserie sans les outils adéquats : une vraie galère !

On tombe tous d’accord pour dire que faire de la pâtisserie sans le matériel adéquat peut vite devenir une véritable galère. Mais si vous avez le robot qui vous simplifie la tâche, alors ça devient un jeu d’enfant. Lidl a visé juste en proposant en ce début d’octobre pluvieux et gris un super appareil.

Des ruptures de stocks en prévision ?

Lidl aime ravir sa clientèle mais aussi la faire s’affoler. A chaque fois, l’enseigne de hard discount allemande procède de la même manière. Sa stratégie consiste en effet à proposer à bas prix des produits robustes. Le hic, c’est que les stocks sont toujours très limités. Au final, les produits sont victimes de leurs succès. Et le buzz est au rendez-vous !

Ne manquez pas cette information-clé !

Après les lampadaires design en forme de vague, les baskets au look tendance, les appareils éléctro-ménagers divers et variés, et même du parfum digne des plus grandes maisons de luxe, voici donc le robot pâtissier. Et il y a fort à parier que cet appareil soit difficile à trouver dans les rayons. Donc voici l’information-clé à ne pas louper : il sera en vente à partir du lundi 12 octobre. Vous voilà prévenu !

Si vous faites une rapide étude de marché sur internet, vous constaterez que la plupart des robots pâtissiers se vendent dans les alentours de 80 euros. Ça fait cher et c’est un achat auquel on repense deux fois avant de passer à la caisse. Aujourd’hui, Lidl casse les prix pour ses clients et propose un appareil à moins de 30 euros.

Deux fouets, bol mélangeur avec couvercle anti-éclaboussures, crochet pétrisseur, bras mixeur : rien ne manque dans ce produit réputé solide. A vous donc les pains, brioches, tartes, mousses, meringues, crèmes et autres coulis maison. Vous aurez le plaisir de pouvoir vous vanter que rien dans votre dessert n’est industriel ! Vous verrez que le goût est bien meilleur. Ce robot est vendu 24,99 euros. Un rêve !

Alix Brun