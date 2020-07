Lidl : Urgent un nouvel appareil pour la cuisine incroyable, à prix cadeau n'attendez pas pour le découvrir !

Lidl sort une fois de plus, divers appareils qui vont vite se montrer nécessaire pour votre maison. Avec Lidl, vous vous préparez à passer cet été, avec des produits et des nouveautés à des prix fous. Encore une nouveauté signée Lidl qui devrait rapidement être en rupture de stock, comme pour les dernières offres proposée par l’enseigne à petits prix. Encore une promotion exceptionnelle pour un produit de qualité qui va s’arracher à coup sûr !!!

Après le Robot auto-cuiseur à 399 euros qui avait créé l’événement, une machine à coudre semi-professionnelle qui a fait le buzz, pour ce mois de juillet, Lidl a décidé de frapper encore plus fort.

Dans un premier temps, ce sera direction la cuisine pour un appareil qui deviendra un indispensable allié pour la préparation de vos meilleures recettes. Une pièce d’électroménager qui laissera place à votre créativité et à vos envies. Si vous aimez la cuisine pratique, la chaîne de magasins Lidl, proposera ces jours-ci, un nouvel appareil hyper fonctionnel qui vous permettra d’élargir vos expériences culinaires tout en prenant très peu de place dans vos placards. Le tout nouveau Gril 3 en 1 !

Un gril, à la puissance de 2000 W, qui non seulement est pliable, mais est aussi doté d’une grille qui a l’avantage de vous permettre de cuisiner vos petits plats préférés et recettes de différentes façons. Il peut, en effet, être utilisé comme : gril de contact, gril pour sandwichs toastés et paninis, ou encore posé au centre de votre table et utilisé comme une pierrade. Un produit, trois en un sur lequel vous pourrez cuire aussi bien vos viandes, poissons et vos légumes grillés en famille ou entre amis et ainsi réaliser de merveilleux sandwichs tels que des paninis bien toastés pour une pause déjeuner dans un esprit tranquille. Vous pourrez aussi vous en servir comme d’un véritable petit barbecue électrique de table ou une plancha, lors de vos soirées entre amis, en plaçant l’appareil au centre d’une table pour que vos invités puissent cuire eux-mêmes les aliments que vous aurez préparés.

Sur ce gril, il vous sera très facile de réaliser des cuissons parfaites comme des belles pièces de viande qui seront parfaitement réussies. Pour une croûte parfaitement grillée qui permettra de maintenir vos steaks juteux à souhait. Poulet, bœuf, veau, agneau, brochette, tout sera savoureux et parfaitement cuit à cœur. Autre avantage de cette méthode de cuisson, inutile d’utiliser une tonne de matière grasse avec un beurre qui brûle ou un produit qui baigne dans l’huile. La cuisson au gril reste un des moyens les plus sûrs de vous permettre une alimentation saine. En plus de viandes réussies, la grillade de vos poissons deviendra un véritable jeu d’enfants avec une chair qui ne partira plus en lambeau ou une peau qui colle dans le fond de la poêle.

Imaginez un saumon parfaitement quadrillé et grillé ou encore de belles crevettes qui vous rappelleront la cuisson au barbecue. Le gril, 3 en un vous permettra aussi de cuisiner tous vos légumes de manière saine et de garder toutes les vitamines pour un été plein de vitalité. Si vous avez des envies plus gourmandes, direction l’Italie pour réaliser des paninis. Avec ce gril signé Lidl, ce seront de merveilleux sandwichs chauds qui raviront toute la famille. Pain croustillant et fromage fondant, donneront l’eau à la bouche de vos convives. Un gril qui sera proposé au prix extraordinaire de 39,00 euros, à ce tarif, il n’y en aura pas pour tout le monde.

Mais loin de s’arrêter là, l’enseigne Lidl a décidé de frapper un grand coup cet été avec un autre must pour cette période estivale en vous proposant de vous rafraîchir dans tous les sens du terme.

À partir du 30 juillet, Lidl a pensé comment lutter contre les grosses chaleurs qui arrivent. Le magasin met à la vente un mini rafraîchisseur d’air qui fera baisser la température. Et une fois de plus avec cet ustensile indispensable, la rupture de stock n’est pas loin. Facilement transportable, vous pourrez le placer partout dans la maison ou pourquoi pas, l’emmener avec vous en vacances. Avec une puissance de 7 W, il peut fonctionner durant 7 heures d’affiler sans aucun problème.

Écologique et sans produit chimique, il est également doté d’une lumière LED avec 7 couleurs différentes. Garanti 3 ans, Lidl vous propose un peu de fraîcheur au prix printanier de 19,89 euros. Vous pouvez être sûr qu’à ce tarif, il n’y en aura pas pour tout le monde…

Vous pensiez que c’était terminé et que Lidl avait dit son dernier mot pour cet été, pas question…. La série continue avec la saison des folles promotions ….

Si vous n’étiez pas encore assez rafraîchi avec ce mini rafraîchisseur d’air, Lidl a une autre solution et propose de vous désaltérer, mais dans ce cas-ci avec modération… Lidl a décidé de lancer une foire aux bières qui fera une belle place aux produits artisanaux issus des meilleures brasseries Françaises. Un large choix de plus de 70 bières régionales et artisanales pour découvrir ou redécouvrir les meilleurs breuvages de nos régions et de notre terroir.

Un choix de produits de qualité sera disponible pour une période très courte dans plus de 1 500 magasins Lidl. Car produit artisanal, veut dire aussi qu’il n’y en aura pas une fois de plus pour tout le monde. Les premiers arrivés seront les premiers servis…

Avec toutes ces offres qui ne semblent pas prête de s’arrêter, Lidl a encore fait très fort en choisissant comme d’habitude de surprendre ses clients avec des promotions exceptionnelles. Mais attention, des offres qui sont également limitées dans le temps et par le stock disponible. Alors si vous ne voulez pas rater l’occasion, foncez en magasin pour bénéficier d’avantages fous avec Lidl cet été.

Il est très possible que ces promotions soient véritablement prises d’assaut comme d’habitude et que les rayons soient très vite vides. Mais que les clients se rassurent, d’autres promotions extraordinaires arrivées comme c’est toujours le cas avec Lidl. Une avalanche de bonnes affaires dont la chaîne de magasins a le secret. Les fans des produits à prix discount seront très impatients de découvrir les nouvelles trouvailles du département achats de chez Lidl.