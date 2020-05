Lily-Rose Depp en « bikini sexy », elle fait vraiment baver ses fans

La très jolie Lily-Rose Depp s’affiche en bikini pour célébrer l’anniversaire d’une amie. Très active sur les réseaux sociaux, Lily-Rose Depp partage régulièrement son actualité, sa vie personnelle comme professionnelle, joue avec les clichés montrant parfois une image de femme fatale, ou parfois d’enfant rebelle, n’hésitant jamais à se montrer sous toutes les coutures.

Mais elle ne manque jamais aussi de penser à l’anniversaire de ses proches.



Ce samedi 23 mai 2020, la fille de Vanessa Paradis et de l’acteur Johnny Depp a célébré l’anniversaire d’une amie » Saraiou « , dans l’une de ses stories sur Instagram. Pour fêter l’événement, Lily-Rose a ressorti une ancienne photo, d’elles deux, prise au cours d’une sortie en bateau.

Lily-Rose, mannequin franco-américaine, sait parfaitement mettre son corps en valeur dans de très jolies robes, et tenues splendides, notamment lors de ses passages sur les tapis rouges. Ses fans ont l’habitude de la retrouver sur les réseaux comme dans ses défilés, dans des poses souvent très jolie, portant des robes parfois transparentes jusqu’à même parfois dévoiler une partie de son corps, comme nous l’avons déjà vu sur certains de ses clichés.

Mais, ce samedi, c’est en bikini que Lily-Rose s’affiche sur Instagram, et pour l’occasion elle publie en story une photo souvenir, qui remémore un beau moment passé avec sa copine, lors d’une sortie en mer, profitant toute les deux du soleil. Et, cette fois-ci, Lily-Rose Depp s’affiche dans une pose suggestive, en bikini ! De quoi ravir et affoler ses quelque 3,7 millions de fans !

Un bikini dépareillé qui met parfaitement en valeur sa silhouette. Une silhouette très fine, comme celle de sa mère, car il faut bien dire qu’elle se ressemble comme deux gouttes d’eau. » Queen of my heart “, (“la reine de mon cœur »), commente-t-elle alors sur la photo, avant de rappeler à sa meilleure amie, qu’elle l’” aime à la folie ”.

Lily-Rose n’hésite jamais à publier ses photos et pose souvent de façon… Il y a un an, elle postait un cliché osé, sur lequel elle s’affichait aussi en bikini, enlaçant dans ses bras l’une de ses meilleures amies, le mannequin Alana Champion. Toutes les deux posaient, vêtues d’un bikini, et regardaient l’objectif de façon particulièrement provocante, ce qui avait suscité de vives réactions de la part des internautes.

Voir cette publication sur Instagram My number one. My mother sister brother and son ⭐️❤️ Une publication partagée par Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp) le 18 Mars 2019 à 11 :50 PDT

Récemment redevenue célibataire, l’ex-compagne de l’acteur franco-américain, Timothée Chalamet, est actuellement en France, à Paris, où elle a passé le confinement avec sa mère Vanessa Paradis, son beau-père Samuel Benchetrit et son frère jack. Souvent, elle a été photographiée dans les rues de la capitale en compagnie notamment de sa célèbre mère.

Lors d’une interview accordée à Yann Barthès dans son émission Quotidien (TMC), le 22 avril, Vanessa Paradis avait confirmé la présence de ses deux enfants à ses côtés, pour le confinement.

« J’ai beaucoup de chance, on n’est pas dix entassés dans un 12 m²… Puis, s’il y a un truc de joli dans ce confinement, si on a la chance d’être avec ceux qu’on aime (…). Moi, j’ai la chance d’avoir mes grands enfants qui ont quitté le nid et qui là sont coincés avec moi ! « , avait confié la chanteuse de 47 ans.

Pour Jack, qui a fêté ses 18 ans, le 9 avril avec sa famille, Lily-Rose n’avait pas manqué de poster quelques adorables clichés inédits de leur enfance, sur son compte Instagram. Vanessa Paradis, de son côté, déclarait : » C’était vachement bien. On ne pouvait pas faire de courses, faire une grosse fête ou inviter des gens, alors on a fabriqué des cadeaux, on a écrit une petite chanson et c’était génial même s’il manquait plein de monde « . Son père, Johnny Depp se trouve également en France, dans le Var, où il s’est réfugié dans sa maison du hameau du Plan-de-la-Tour.

Lily-Rose Depp, enfant de star, suit les traces de sa mère Vanessa Paradis et de son père Jonny Depp. Sa mère a toujours été son modèle, comme elle l’avait confié au magazine Première. » Dans ma petite enfance, je voulais surtout être comme ma mère « , confiait Lily-Rose avant d’ajouter :

» Je voulais faire tout ce qu’elle faisait « . Depuis 2015, sa fille Lily-Rose Depp est devenue tout comme sa mère, l‘égérie d’une maison de luxe. Et pas des moindres puisqu’il s’agit de la prestigieuse maison Chanel. Un chemin qu’avait déjà emprunté sa mère 25 ans plus tôt. Car à l’époque, Vanessa Paradis avait aussi collaboré avec la maison Coco Chanel.

C’est Karl Lagerfeld lui-même, que Lily-Rose Depp connaît depuis sa tendre enfance, qui l’avait choisie pour représenter la nouvelle version du parfum Chanel N°5. Karl Lagerfeld a contribué à l’explosion de sa carrière, en faisant d’elle l’une de ses muses et star de certains de ses défilés, auxquels elle venait déjà, souvent, enfant accompagnée de sa mère, Vanessa.

Lily-Rose Depp s’est déjà fait un nom à Hollywood, et est déjà une petite star, car la jeune femme qui a fait ses débuts dès 2014, à l’age de 14 ans, en obtenant ses premiers rôles au cinéma dans les comédies d’épouvante “ Tusk ” et “ Yoga Hosers ” de Kevin Smith. Elle donne d’ailleurs la réplique à ses parents dans Yoga Hosers.

Voir cette publication sur Instagram @chanelofficial Métiers d’Art show⭐️ bravo @virginieviard ❤️ Une publication partagée par Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp) le 5 Déc. 2019 à 4 :06 PST

La jeune actrice a, déjà aussi, partagé l’affiche avec de grands noms comme Robert Pattinson dans le film » Le Roi « , sorti en 2019, ou encore avec Mélanie Thierry dans La Danseuse, sorti en 2016. Un film dans lequel Lily-Rose Depp apparaît à peine âgée de 16 ans. La jeune Lily-Rose qui avait déjà décroché le César du meilleur espoir féminin en 2017 pour son rôle dans La Danseuse de Stéphanie DI Giusto, a été nommée en 2019 parmi les « meilleurs jeunes espoirs féminins » pour son rôle dans » l’Homme fidèle « .

Désormais, jeune célébrité, Lily-Rose Depp avait confié, à l’époque : » C’est dur d’avoir mon âge et d’essayer de faire tous les trucs normaux d’adolescents, tout en étant sous les feux de la rampe « , et avait déclaré : » Je suis reconnaissante de tout ce que ça apporte, et c’est un petit prix à payer pour pouvoir faire ce que j’ai la chance de faire. J’en suis très contente « .

Entre mannequin, actrice, chanteuse et show business, nous pouvons dire que la relève de l’iconique couple Paradis/Depp, est assurée.