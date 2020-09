Lily-Rose Depp: son cliché sans vêtements, ou elle est non épilée choque la toile

Silencieuse depuis mai sur son compte Instagram, Lily-Rose Depp a fait un retour fracassant sur les réseaux sociaux en postant un cliché qui a fait débat chez les internautes. Explications.

Lily-Rose assume son corps

Ce jeudi 17 septembre, Lily-Rose Depp a fait son retour sur les réseaux sociaux. La jeune femme a en effet publié une série de photos qui sentent les vacances. Mais ce n’est pas le soleil, les fraises qui retiennent l’attention des internautes non, c’est un autre petit détail. Sur le deuxième cliché, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp apparaît en maillot et les aisselles au naturel. Des poils qui ont suscité de nombreuses mauvaises réactions : “Rase toi les aisselles“, “on en parle des poils sous les bras ?“, “My god la touffe de poils sous les aisselles” pouvait-on notamment lire en commentaires.

Ver esta publicación en Instagram 🍓🍓💦 Una publicación compartida de Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp) el 17 Sep, 2020 a las 11:55 PDT

Heureusement pour Lily-Rose Depp il y a eu de nombreux commentaires positifs également : “Tu es la reine de la normalisation des poils, merci pour ton service“, “J’adore voir des gens ne pas se débarrasser des poils d’aisselles, parce que c’est littéralement normal d’en avoir“, “Lily s’en fout de poster cette photo, elle est officiellement ma reine“, “On adore te voir accepter ton corps normal !” lisait-on encore. Il serait temps que la normalisation des poils se fasse ! Chacun est libre d’assumer ce qu’il veut.

Lily-Rose Depp souffrait d’anorexie

Il faut dire que ça fait bien longtemps que nous n’avons pas vu Lily-Rose Depp s’accepter et faire fi du regard des autres. En effet, la jeune femme a eu des difficultés avec son corps il y a quelques années puisqu’elle souffrait notamment d’anorexie : “Franchement, tout ça me perturbe, je vois toujours ces commentaires sur Instagram : ‘Elle ne mange pas’, ‘elle est anorexique’ etc. Ça m’attriste parce que je l’ai été plus jeune et ça a été dur d’en sortir. Tous ceux qui ont été confrontés à cette maladie savent à quel point c’est difficile d’en revenir (…) Aujourd’hui, je suis bien avec mon corps” confiait-elle à l’époque.

Ver esta publicación en Instagram 👻 Una publicación compartida de Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp) el 1 Oct, 2015 a las 2:56 PDT

Elle poursuit son propos en parlant de ses parents, qui ont été d’une grande aide : “J’ai eu des parents très respectueux de notre vie privée, ils n’ont jamais voulu qu’on nous voie, mon frère et moi, petits. Ça m’est resté, confie celle qui a -tout de même- plus de deux millions d’abonnés sur Instagram. Dans la vie, je suis hyper privée. Quand je suis ‘off’, je ne sors pas en boîte, je reste chez moi, je regarde des films, j’aime faire la cuisine, je cuisine très bien, d’ailleurs!“.