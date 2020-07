Lily Rose Depp soutient son père, Johnny Depp, durant son procès, un geste désespéré !

Lily-Rose Depp ne supporte pas voir son père en difficulté. Elle ne peut pas croire de quoi il est accusé et souhaiterait pouvoir le défendre à la barre. Mais les avocats du comédien déconseille cette intervention car elle pourrait compliquer davantage le procès. En effet, le procès dure depuis le 7 juillet dernier. Il oppose Johnny Depp au News Group Newspapers, éditeur du Sun, et le rédacteur en chef du journal, Dan Wootton. Le tout en raison d’un article du mois d’avril 2018 qui l’avait dépeint comme un homme violent. Mais son ex-femme, Amber Heard est déterminée à ce que le comédien conserve cette image. La fille de Johnny Depp se retrouve face à une justice qui tente de savoir si son père est coupable des faits qui lui sont reprochés et c’est forcément très difficile pour elle.

Lily-Rose Depp aimerait tout faire pour aider son papa

Lily-Rose Depp est la fille aînée de Vanessa Paradis et de Johnny Depp. Johnny Depp a eu deux enfants avec Vanessa Paradis : Lily-Rose Mélody et Jack John Christopher III. Le vrai nom de Johnny Depp est John Christopher II, ce qui explique le prénom de son fils. Les parents de Lily-Rose Depp passent quatorze années ensemble. Et leur rupture, en 2012, ne fait pas de scandale. Une effet, ils ont deux enfants ensemble et décident de se quitter bons amis, pour eux mais aussi en mémoire de leurs belles années de couple.

C’est trois ans après leur séparation que Johnny Depp épouse Amber Heard. Mais la mariage court à la catastrophe très rapidement. Après un peu plus d’un an de mariage, ils annoncent leur séparation dans la presse. Et quelques mois plus tard le divorce est prononcé. Le couple aurait vécut une histoire passionnelle ponctuée de disputes virulentes.

Lily-Rose Depp va alors découvrir des rumeurs sur son père qui ne vont pas lui plaire du tout. En effet, plusieurs journaux décrivent le divorce de son papa dans les médias. Amber Heard accuse même directement Johnny Depp de violences conjugales avant de retirer sa plainte. Et dans le journal Sun, l’acteur est dépeint comme un homme détestable. Violent, colérique et incontrôlable, il aurait battu son ex-femme pendant leur mariage. En 2020, le père de Lily-Rose Depp attaque les éditeurs du Sun et son rédacteur en chef en procès pour diffamation. Le procès s’ouvre le 7 juillet dernier. Mais Johnny Depp est de plus en plus mis en cause.

Vanessa Paradis prend position en faveur de Johnny Depp

Pourtant, Vanessa Paradis, la mère de Lily-Rose Depp, témoigne en sa faveur. Elle affirme qu’il a toujours été « une personne et un père gentil, attentif, généreux et non-violent ». Les avocats de Johnny Depp espèrent que ce témoignage aura du poids dans la balance. En effet, Vanessa Paradis est certainement la femme qui connaît le mieux Johnny Depp. Lily-Rose Depp aussi aimerait pouvoir témoigner en faveur de son père. Mais les avocats de ce dernier le déconseille fortement. Car plus le procès avance et plus cela dérive dans les méandres de la vie privée de Johnny Depp et de son ex-femme, Amber Heard. Chaque partie tente de montrer que les drogues et l’alcool font de la personne en face quelqu’un d’instable qui pourrait développer des instincts violents.

Les avocats refusent que Lily-Rose témoigne

Dans un tel contexte, Lily-Rose Depp se mettrait en danger en témoignant à la barre. Selon le Daily Mail, les avocats de son père pensent qu’elle pourrait permettre à leurs adversaires de marquer des points. La jeune femme doit alors se résigner à regarder son père se battre sans elle pour son intégrité. Son affection pour lui n’a malheureusement pas sa place dans ce procès. Mais le père de Lily-Rose Depp ne baisse pas les bras et continue de réfuter les accusations. Pourtant, ce sont près de 14 accusations qui sont répertoriées par les adversaires de Johnny Depp. Des accusations de violence envers Amber Heard qui courent sur trois ans depuis 2013.

Des histoires affligeantes déballées sur la place publique

Johnny Depp et Amber Heard sont également entendus sur leurs consommations d’alcool et de drogues. Ceci dans le but de savoir si les choses ont pu dégénérer entre eux et dans quel contexte. Ils reviennent aussi sur les disputes récurrentes du couple. Dont l’une qui permet l’interrogatoire de plusieurs témoins car elle prend place le jour de la fête d’anniversaire des 30 ans d’Amber Heard. Evidemment, ils n’ont pas la même version des faits. Nous apprenons dans Le Parisien que Johnny Depp affirme que c’est Amber Heard qui s’est emporté et pour son ex-femme c’est l’inverse. Heureusement pour le père de Lily-Rose Depp, un de ses anciens assistants personnels est appelé à témoigner. Il se prénomme Stephen Deuters et va contredire la version d’Amber Heard.

En revanche, il aurait envoyé un message texte à l’ex-femme de Johnny Depp pour lui présenter des excuses. Bien qu’il refuse que cela vienne appuyé la version d’Amber Heard, ce message n’arrange pas les affaires de Johnny Depp. Mais le père de Lily-Rose contre attaque. Il explique que son ex-femme est une grande consommatrice d’alcool. Ainsi, elle serait constamment en train de chercher à rentrer en conflit avec lui, de façon pathologique. Et lui aussi il a un message texte pour appuyer ses dires. En effet, le père d’Amber Heard écrivait à Johnny Depp pour excuser le comportement de sa fille qui connaît régulièrement des changements d’humeurs. Lily-Rose Depp va devoir tenir le coup pour son père et se contenter de le soutenir à distance en attendant la fin du procès.