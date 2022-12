Limitation de vitesse à 110 km/h sur l’autoroute, Élisabeth Borne s’explique

Dorénavant tout le monde sera obligé de rouler à une vitesse de 110 km/h, sur les autoroutes en France. Prochainement, cette limitation de vitesse sur l’autoroute française sera en vigueur pour tous les usagers de la route. En parallèle avec la COP27 en Égypte avec la participation de la France, le gouvernement se débat sur les mesures portant sur l’écologie. Parmi celles-ci, la limitation de vitesse est dans le collimateur.

En quoi cela va consister ?

Pour garantir la sécurité des conducteurs sur la route, le gouvernement a voté pour une limitation de vitesse de 110km/h. Tout conducteur qui ne respecte pas les dispositions du Code de la route, sera tenu pour non-respect de la vitesse maximale (excès de vitesse) sur autoroute, et paiera une contravention ou une amende forfaitaire, et également les points peuvent être impactés. Même si cette mesure prise par l’État français a été auparavant critiquée par les usagers de la route, maintenant, ils sont convaincus de l’importance de ces limitations de vitesse mentionnées dans le Code de la route. En effet 68 % des conducteurs acquiescent de limiter la vitesse sur l’autoroute en France à 110 km/h.

Limitation de vitesse sur l’autoroute en France : une obligation pour les agents publics

Le passage à la vitesse de 110 km/h sur l’autoroute en France est actuellement en vigueur en faveur des agents publics, sinon ils seront imputés pour excès de vitesse selon les dispositions du Code de la route.

Cette limitation de vitesse sur autoroute est la première mesure que le gouvernement français a adoptée.



L’allure sur la route des agents publics est maintenant limitée à une vitesse maximale de 110 km/h. Cette décision gouvernementale en France fait toujours débat, que dans quelques semaines, tous les conducteurs devront plier sur cette initiative de limitation de vitesse sur l’autoroute. Mais il reste à savoir le moment où cela sera définitive pour tous les conducteurs.

France : le Premier Ministre, auteur de cette limitation de vitesse sur l’autoroute

Elizabeth Borne, le Première ministre, est l’auteur de cette loi « limitation de vitesse sur les autoroutes en France », et ce, depuis qu’elle occupe son ancienne poste en tant que Ministre des Transports et Ministre de l’Écologie. En ce temps, un groupe de personnes avait été formé pour prendre des initiatives sur des mesures à prendre pour promouvoir le développement de l’écologie en France. L’univers de l’auto a été parmi ces propositions, dont la limitation de la vitesse maximale sur l’autoroute allant de 130kilomètres/heure à 110kilomètres-heure. Le Premier Ministre a su se faire entendre, car ce débat sur la limitation de vitesse a déjà eu lieu depuis l’année 2020 pendant une interview sur BFM TV.

Limitation de vitesse sur l’autoroute en France : une contribution pour la protection de l’environnement

L’application de cette mesure qui requiert la limitation de vitesse des conducteurs sur l’autoroute en France produit de larges conséquences sur l’écologie. Dire que cette mesure de réduction de vitesse a été prise pour des raisons écologiques. Selon plusieurs analyses, être au volant à une distance parcourue à 110 km/h incite une réduction du taux de gaz carboniques allant jusqu’à 25 %. Également, cette limitation de vitesse permet de réduire :

La consommation d’essence ;

Les dommages corporels et matériels sur les routes.

Ainsi, la sécurité routière continue de garantir la sécurité des usagers de la route comme les piétons ou les automobilistes. Limiter la vitesse maximale sur la route en France permet également de réduire l’embouteillage qui encombre l’autoroute, notamment en période de vacances. Selon des observations, par rapport à la vitesse de circulation allant de 130 km/h, rouler à 110 km/h incite la baisse de 20 % de carburant, d’où une économie de carburant d’environ 125 euros en général, sur une année. Cette limitation de vitesse sur la route permet de faire des économies, et pallie la dépendance d’importations des hydrocarbures venant de Russie.

La France a déjà reculé sur de nombreuses fois sur cette mesure de limitation de vitesse sur route. La limitation de vitesse sur route à 120 km/h avait été également rejetée du fait que la majorité des fonctionnaires ont voté « Non ». En 1990, un projet portant sur la limitation de vitesse maximale à 110 km/h sur autoroute a été envisagé par Michel Rocard, mais le Premier ministre en ce temps a mis fin à ce projet.

Selon l’analyse de la Sécurité routière, autour de 28 % de conducteurs en France admettent enfreindre la limitation de vitesse maximale sur la route. Cependant, l’Observatoire des vitesses certifie qu’en France, la vitesse moyenne est encore inférieure à celle autorisée, même sur l’autoroute. Pourtant, l’excès ou le défaut de vitesse sont des causes majeures qui engendrent plusieurs accidents de la route, incluant d’autres facteurs liés aux conducteurs comme l’état d’ébriété au volant ou la négligence de l’état des véhicules. Il convient de savoir également que les conducteurs sont tenus d’adapter la vitesse de leur voiture selon le type et l’état de la route qu’il décide d’emprunter.

Élisabeth Borne à finalement dit NON aux 110 km/h sur autoroute.

Fin de la vente des véhicules thermiques en 2035, interdiction de louer des passoires thermiques en 2028.

Des mesures fortes nous en prenons mais nous devons accompagner les Français pour rendre cette transition écologique soutenable pour tous.

Accélérer oui, mais sans diviser. pic.twitter.com/DND6i9fhnH — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) November 15, 2022

Plus l’excès de vitesse sur la route engendrée par les conducteurs est considérable, plus le montant de l’amende forfaitaire et le nombre de points retirés sont importants. Il est important de se rappeler que, quelle que soit la vitesse d’un véhicule sur les routes, il convient au conducteur de se rappeler que la circulation doit toujours se faire sur la voie rapide « côté droite », les voies du milieu et celle de gauche sont faites spécialement pour les dépassements.