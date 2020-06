Linda Hardy « Demain nous appartient » enlève ses vêtements et fait baver la toile !

Linda Hardy est une comédienne que les Français connaissent pour son rôle de Clémentine Doucet dans Demain nous appartient. Une série populaire diffusée sur TF1 et qui a le don de développer des intrigues captivantes. Mais Linda Hardy est également célèbre pour avoir été élue Miss France en 1992, lorsqu’elle avait 19 ans. Aujourd’hui, Linda Hardy a 46 ans mais elle ne perd rien de sa beauté. Elle fait même des ravages sur Instagram en partageant des photos d’elle dans le plus simple appareil.

Linda Hardy fait le buzz sur les réseaux sociaux

Linda Hardy utilise son compte Instagram pour partager des clichés qui font faire le buzz. En effet, des photos de la jeune femme la présente sans vêtements ! Mais elle prend une pause qui lui permet de ne pas tout montrer complètement devant l’objectif. Les photos sont si appréciées qu’elles font le tour de la toile ! L’été est arrivé et Linda Hardy ne perd visiblement pas de temps.

En effet, Linda Hardy avait déjà fait le buzz en deux pièces. Mais là c’est un cran au dessus pour ses abonnés qui la découvre ainsi. Les photographies que présente Linda Hardy sur Instagram restent effectivement très sobres malgré l’absence de ses vêtements.

La photo qui fait le plus parler d’elle ces derniers jours est la suivante :

Linda Hardy ne porte pas de vêtements. C’est en somme comme si elle portait un deux pièces finalement. La différence reste de taille cependant puisque tout le monde peut constater qu’elle n’en porte pas.

Des photos plus superbes les unes que les autres

Mais les photos en deux pièces de Linda Hardy avaient elles aussi fait trembler internet. Les fans ne parlaient que de cela lorsque la comédienne les a publié sur son compte Instagram. En voici deux qui devraient vous rafraîchir la mémoire, ou vous les faire découvrir. Linda Hardy prend des poses tout à fait détente, allongée sur une serviette ou sur un tapis de sol, elle prend soin de son bronzage.

C’est donc avec un teint hâlé à la perfection que Linda Hardy continue de faire rêver ses abonnés. Car la comédienne n’aura pas attendu pour attraper les premiers rayons de soleil et en aura bien aimé. En plein confinement, elle permettait à ses abonnés de voyager et d’imaginer des vacances loin de la pandémie et de ses contraintes.

Linda Hardy partage des clichés avec ses abonnés

Enfin, une dernière photo de Linda Hardy a fait elle aussi le buzz auprès de ses fans sur Instagram et au-delà. Il s’agit d’une photo où l’ancienne Miss France ne porte qu’un peignoir. Et dans la description de la photo, elle fait la promotion d’un jeu concours pour des produits de beauté. Les abonnés de Linda Hardy ne pouvaient pas passer à côté de cette énième photo de la star. La voici juste en dessous :

De quoi rassurer les fans de la comédienne

Les fans de Demain nous appartient savent donc à présent où trouver des photos de celle qui interprète Clémentine Doucet. Linda Hardy donne également des informations sur les tournages et les diffusions de la série lorsque cela est pertinent. Par exemple, à la suite de la pandémie, Linda Hardy annonçait reprendre les tournages atour du 15 juin 2020. Une nouvelle qui rassurera les fans qui attendaient son retour sur le petit écran. Les fans peuvent également la retrouver sur certains plateau de télévision car elle fait partie de l’association des Bonnes Fées. Une accusation qui regroupe les anciennes Miss France afin de récolter de l’argent et de venir en aide aux jeunes maman et aux femmes en général.