Linda Hardy (Demain nous appartient) « super sexy » au soleil avec un tout petit triangle!

La beauté n’a pas d’âge et l’on peut être au top de sa forme la quarantaine bien sonnée ! C’est encore une fois ce que prouve Linda Hardy. Elle l’avait déjà démontré dans Danse avec les stars. On se souvient de ses chorégraphies de choc lors de la dixième saison de l’émission de TF1: « Un défi de taille, un merveilleux challenge à relever pour moi qui n’aie jamais dansé !! », expliquait-elle sur son compte Instagram. C’est ce qu’elle déclarait sur son compte Instagram. La compétition était rude, elle n’a d’ailleurs pas gagné, mais ça lui a permis de toujours repousser ses limites et de montrer que tout est possible, à tout âge !

Son maillot de bain préféré

Ce maillot de bain est sûrement son préféré car ce n’est pas la première fois qu’elle pose avec. Début juillet, elle était au bord d’une piscine dans le même maillot et elle écrivait : “Un après midi comme les autres à Sète … ou presque !!”. Il faut dire ce que deux-pièces la met parfaitement en valeur. Le haut est fait de deux minces triangles dans un camaïeu de verts et de marrons. Avec le tournage de la série Demain nous appartient, Linda Hardy peut profiter du beau temps quand elle le souhaite. C’est l’avantage de travailler au soleil ! C’est en effet à Sète, en Occitanie, que toute l’équipe est réunie pour le tournage de nouveaux épisodes.

Cet été, Linda Hardy divertit donc ses fans sur la toile, en postant régulièrement des clichés d’elle. Parmi les 177’000 followers qu’elle compte, de nombreux fans postent régulièrement des commentaires flatteurs : “J’adore ce maillot de bain”, “Tu es magnifique !” “Tellement belle”, peut-on lire régulièrement dans les commentaires. Elle se montre souvent aux côtés de ses collègues, puisque tous travaillent avec elle à Sète. Mais sur cette dernière photo en question, parue dans sa story, Linda Hardy est plus belle que jamais : les cheveux ondulés dans un mi-ombre, mi-lumière, elle fixe l’objectif d’un regard ténébreux.

De quoi faire de l’ombre aux autres comédiennes de Demain nous appartient. Car Laura Smet ou encore Ingrid Chauvin se prêtent elles aussi au jeu des photos souvenir au bord de l’eau. C’est d’ailleurs ce qu’Ingrid Chauvin a fait le dimanche 12 juillet dernier. Elle affichait un grand sourire dans une piscine avec un 2 pièces léopard.

Linda Hardy s’est fait connaître du public lorsqu’elle a été couronnée Miss France en 1992. Une chose est sûre : 18 ans plus tard, elle a conservé son corps de rêve et n’a rien à envier aux plus jeunes reines de beauté.