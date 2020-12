Linda Hardy s’affiche sans vêtements pour fêter les 28 ans de son élection (Sublime)

Linda Hardy faisait partie de la grande cérémonie du centenaire de l’élection de Miss France. Elle était très heureuse car elle faisait aussi partie du jury, présidé par Iris Mittenaere. Pour l’occasion, elle n’a pas manqué de rappeler à ses abonnés la grande soirée qui approchait. Une soirée qui s’est donc tenue le 19 décembre dernier. Linda Hardy a alors ressorti son 2 pièces officiel de la compétition, celui de l’année de son élection en tant que reine de beauté. LDPeople vous propose de découvrir ou de redécouvrir la fabuleuse silhouette de Linda Hardy, Miss France 1992.

Linda Hardy célèbre la nouvelle élection Miss France avec joie et nostalgie

Linda Hardy était ravie de voir une nouvelle Miss France rejoindre les rangs de son équipe. Miss Normandie, Amandine Petit, a été couronné Miss France 2021 ce 19 décembre dernier. La soirée était pleine de paillettes et de sourires mais surtout riche en émotion. Pour Linda Hardy c’était aussi de la nostalgie car cela la ramenait à ses 19 ans, lorsque sa vie a basculé. Elue Miss France 1992, elle ouvrait les bras à une toute nouvelle vie qu’elle n’avait pas vraiment prévue. Les souvenirs reviennent évidemment plus intensément lorsqu’une nouvelle élection se prépare. Et d’autant plus cette année parce que la cérémonie des Miss France fêtait ses 100 ans !

Pour marquer le coup, Linda Hardy a ressorti une tenue très appropriée. Son 2 pièces tagué de l’année de son couronnement. Un 2 pièces rouge, une pièce, qui va encore à merveille à la belle. De quoi émouvoir ses fans et lui permettre de recevoir des tonnes de compliments. Mais ceux qui connaissent bien Linda Hardy savent qu’elle n’est pas du genre à se mettre en avant sans gêne. Aussi, sous sa publication fantastique, elle proposait à ses abonnés de leur donner le nom de leur Miss France favorite. Une manière élégante de détourner l’attention de sa personne et de partager la vedette avec toutes les reines de beauté françaises.

Une image qui provoque des avalanches de commentaires élogieux

Néanmoins, sa publication a suscité de vives réactions à propos de son physique. Linda Hardy est rayonnante et nombreux de ses fans ne jurent que par elle. LDPeople vous propose donc de découvrir ou de redécouvrir cette image magnifique. De quoi rappeler de bons souvenirs aux uns et montrer que le temps ne semble pas avoir d’emprise sur elle aux autres. En effet, les abonnés Instagram de Linda Hardy sont ébahis par sa beauté.

Svelte, élancée, souriante, Miss France 1992 n’a rien perdu de sa superbe. Son teint éclatant et sa chevelure de lionne viennent compléter un tableau déjà radieux. Les compliments pleuvent sur Linda Hardy et impossible de dire qu’ils ne sont pas justifiés. Voyez par vous-mêmes, l’actrice de Demain nous appartient, est sublime. Les abonnés de la star sont conquis et en redemandent. Pour eux, elle sera toujours la plus belle de toutes. Bien que certains admettent préférer Camille Cerf ou encore Malika Ménard, ils n’oublient jamais de vanter les mérites de Linda Hardy au passage.