Line Renaud: à 92 ans, prend une décision radicale pour Noël. Se met-elle en danger?

A 92 ans, Line Renaud a une santé fragile. D’autant plus qu’en 2019, l’ancienne meneuse de revue a fait un AVC. Alors que la France s’apprête à passer les fêtes de Noël en pleine crise sanitaire, il ne faudrait pas que notre actrice adorée prenne des risques ! Malgré tout, elle ne souhaite pas se retrouver seule chez elle. Découvrez comment elle va fêter Noël, et surtout avec qui.

Pour ce Nöel 2020, les Français devront respecter des règles bien précises. A cause de l’épidémie de Covid-19, il ne sera pas possible de réunir plus de 6 personnes. Les Français devront également continuer à suivre les règles habituelles de distanciation sociale. Le gouvernement imposera aussi un couvre-feu entre 20h et 6h du matin.

Mais pour Line Renaud, ça ne risque pas d’être compliqué puisque l’actrice vit seule. Veuve sans enfant, elle pourrait très bien choisir de rester seule chez elle. Pourtant, à 92 ans, elle préfère réveillonner avec une autre célébrité ! Et c’est son amie Muriel Robin qu’elle passera Noël. Elle considère cette dernière comme “sa fille de cœur”, tout comme Claude Chirac et Muriel Robin. Ce sont d’ailleurs ces deux femmes qui se tenaient à son chevet après son AVC.

Line Renaud prend-elle des risques pour Noël ?

Cependant, le Noël de Muriel Robin s’annonce très intime. Car l’humoriste n’a jamais beaucoup apprécié cette fête. Elle a donc juste prévu un repas avec sa fiancée Anne Le Nen, Line Renaud, et quelques amis. C’est dans les colonnes du Midi Libre qu’elle a fait part de son programme de Nöel. Elle en a profité pour dévoilé sa vision de Noël : “Engueulades et ma mère se brûle en faisant cuire la dinde. C’est tout ce que je retiens.”

Et de poursuivre : “On n’a jamais fait de sapin chez nous, les cadeaux, c’était pas le truc de la maison… J’ai très vite arrêté les Noël, qui sont sortis de ma vie quand j’avais 18 ans, ça ne me pose aucun problème”, a ainsi dévoilé celle qui vient de réaliser I love you coiffure sur TF1. Quant à Line Renaud, on espère sincèrement chez LDpeople qu’elle prendra des précautions et qu’elle respectera les gestes barrières ! On lui souhaite en tous cas de passer de très belles fêtes.

Elle défend l’euthanasie

Line Renaud ne veut pas faire de l’euthanasie un tabou. Alors, dans son livre En toute Confidence, elle a décidé d’en parler. Chacun doit “être libre de pouvoir décider de sa propre mort. S’il n’y a plus d’espoir, pourquoi s’infliger des épreuves inutiles ? Quand ma mère était en fin de vie et qu’elle souffrait tant, je lui disais : “Tu as du courage, maman”, et elle me répondait tristement : “Qu’est-ce que je peux faire d’autre ?” Endurer jusqu’au bout était la seule option dont elle disposait. »

Récemment invitée dans l’émission Sept à Huit sur TF1, elle a à nouveau exprimé sa position sur le sujet. « Ça, c’est une cause que je prends en main. Je ne veux pas qu’on me prolonge inutilement. Quand on est à la fin de sa vie, qu’on nous laisse partir, qu’on nous aide à partir. Il faut nous aider à partir… Il faut. Je le demande. Quand on souffre, on part. Mais la vie est belle», a-t-elle expliqué. Les choses sont claires !