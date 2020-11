Line Renaud annoncée décédée, Philippe Geluck fait une vanne osée qui ne passe pas

Invité sur le plateau de Laurent Ruquier, le célèbre dessinateur belge Philippe Geluck a une fois fait preuve de beaucoup d’humour. Présent dans l’émission On est en direct, le créateur du Chat a osé une petite plaisanterie sur la santé de Line Renaud. Si certains témoins s’en sont amusés, d’autres restent par contre beaucoup plus gênés. En effet, cette blague était particulièrement osée. De toute évidence, le public de France 2 est très partagé !

Line Renaud annoncée morte, Philippe Geluck préfère en rire

Un petit moment de gêne chez Laurent Ruquier

Dans sa nouvelle émission On est en direct, Laurent Ruquier a un très beau parterre d’invités ce 21 novembre. Aux côtés de Lilian Thuram et la chanteuse Nicoletta, l’auteur de BD belge Philippe Geluck est également présent sur le plateau. D’ailleurs, le présentateur de France 2 et l’auteur belge à succès se connaissent très bien. En effet, ils ont travaillé ensemble durant de nombreuses années. Par la force des choses, Laurent Ruquier sait parfaitement que son ami est capable de tout. C’est ce qu’il a prouvé une fois de plus, en osant une vanne sur le décès de la célèbre Line Renaud.

En effet, certains sites internet ont récemment annoncé la disparition de la grande chanteuse et comédienne. Malheureusement pour Line Renaud, ce n’est pas la première fois que ce genre de mésaventures lui arrive. Très rapidement, la comédienne de Bienvenue chez les Ch’tis a réagi par un communiqué sur Twitter. ” Je suis en pleine forme… J’ai encore tellement de projets à mener que, le moment venu, ce texte ne sera plus du tout à jour “. Apparemment, la star a accueilli la nouvelle de sa mort avec elle aussi beaucoup d’humour !

Ne manquez pas votre rendez-vous hebdomadaire du samedi soir, « On est presque en direct » demain sur France 2, à partir de 23h35 #OEED

Du côté librairie, nous recevrons @linerenaud / @GeluckOfficiel / @ArseneWenger__ / Chloé Delaume et @LilianThuram21 pic.twitter.com/92L0nLzjLj — On Est En Direct (@OnEstEnDirectF2) November 20, 2020

Pas morte, mais presque !

Face à Laurent Ruquier, Philippe Geluck ose une plaisanterie sur Line Renaud. Pourtant, il sait qu’elle attend en coulisse. Et pour cause, la célèbre artiste doit arriver également sur le plateau de France Télévisions. Dans le cadre de la promotion de son dernier livre, Line Renaud effectue pour l’instant une tournée des médias. Aussi, Laurent Ruquier a dû être doublement gêné en entendant la plaisanterie de son ami. Alors que s’est-il passé réellement ? À l’évocation de la mort de Line Renaud, Laurent Ruquier demande à Philippe Geluck s’il était au courant de cette rumeur. Mais fidèle à son habitude, l’auteur belge n’a pu s’empêcher de plaisanter sur le sujet. Même si pour se faire, il a employé dans un premier temps, un ton des plus sérieux.

” Oui enfin excusez-moi, mais je l’ai vu dans la loge tout à l’heure, elle ne bougeait pas beaucoup ! “. Dès cette phrase prononcée, un malaise semble régner sur le plateau. Nicoletta, Laurent Ruquier et une partie du public ne peuvent cacher leur hilarité. Par contre, d’autre paraissaient véritablement gênés par ce trait d’humour décalé. Mais il est fort à parier, que Line Renaud en a elle-même rit. Car comme elle l’a déjà prouvé à de nombreuses reprises, l’immense artiste a beaucoup d’humour. Et elle est également capable de beaucoup d’autodérision. Le plus important reste évidemment que ces rumeurs sont fausses. Line Renaud est toujours bien vivante, et visiblement en pleine forme !

Oui et je suis en pleine forme !!! 😉 J’ai encore tellement de projets à mener que, le moment venu, ce texte ne sera plus du tout à jour ! 😘 https://t.co/vkgTuBbNQC — Line Renaud (@linerenaud) November 16, 2020

