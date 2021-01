Line Renaud: coeur brisé, son très bel hommage à l’homme de sa vie…

Line Renaud aura connu une véritable histoire d’amour durant près de 50 ans. Aujourd’hui, l’immense artiste revient sur ces véritables années de bonheur aux côtés de son époux Loulou Gasté. Disparu en 1995, le souvenir de ce compagnon est toujours gravé dans sa mémoire. Pour le magazine Sept à Huit, ” La demoiselle d’Armentières ” se souvient ! Car elle célèbre aujourd’hui l’anniversaire d’une disparition dont elle ne s’est jamais totalement remise. LD People vous livre cet émouvant témoignage.

Line Renaud : son mari toujours aussi présents dans sa mémoire

L’un de ses plus grands chagrins

Durant près de cinq décennies, Line Renaud et Loulou Gasté ont été totalement inséparables. Le couple aura traversé des épreuves, mais également connu ensemble des années totalement folles. De Paris en passant par les États-Unis, la chanteuse et comédienne va voyager à travers le monde avec celui qui a si bien pris soin d’elle. Car Loulou Gasté était beaucoup plus qu’un mari. Il a été son véritable mentor, impresario et compagnon de vie. Dès lors, Line Renaud lui rend hommage par un joli message publié sur son compte Twitter.

” Il y a 26 ans que Loulou est parti. Pas un jour ne passe sans que je ne pense à lui. Nous avons une vie remplie d’amour et de chansons “. En effet, une véritable symbiose existait entre eux. Et malgré leur différence d’âge, ils étaient tous les deux très complices. Line Renaud a d’ailleurs répété à plusieurs reprises combien elle l’admirait. Dans un entretien accordé à Paris Match, Line Renaud expliquait d’ailleurs devoir beaucoup à son mari. LD People revient sur ce véritable témoignage d’amour.

Il y a 26 ans que Loulou est parti. Pas un jour ne passe sans que je pense à lui. Nous avons eu une vie emplie d’amour et de chansons. 💋❤️ Line 📸Michel Jeanneau pic.twitter.com/Mt0Tc1v4kq — Line Renaud (@linerenaud) January 8, 2021

Une admiration sans limite

Line Renaud reconnaît avoir connu une chance extraordinaire avec Loulou Gasté. ” Moi, j’admirais Loulou, le compositeur et l’homme d’expérience qu’il était. Il me donnait toujours des conseils très pointus sur le métier, la vie. Mais un jour, l’élève dépasse son pygmalion et veut se libérer de son influence. J’ai passé cette période pour me rendre compte rapidement que j’avais toujours besoin des conseils avisés de mon mari. Aujourd’hui, je les distille aux jeunes qui m’en demandent “. Dans cette autre interview pour Sept à huit, la comédienne veut donc se remémorer cet homme extraordinaire. Elle rêve d’ailleurs de le retrouver dans un autre monde. Car ces derniers mois, Line Renaud a beaucoup pensé à la mort.

La nonagénaire a, en effet, été victime d’un terrible accident vasculaire cérébral. Et cette période de sa vie, lui a fait prendre conscience combien Loulou Gasté lui manquait. Concernant sa propre disparition, Line Renaud a d’ailleurs pris quelques dispositions. Elle affirme vouloir partir avec dignité. Ainsi, elle veut aujourd’hui se battre pour que tout le monde puisse connaître une fin de vie honorable. ” Ça, c’est une cause que je prends en main. Je ne veux pas qu’on me prolonge inutilement. Quand on est à la fin de sa vie, qu’on nous laisse partir, qu’on nous aide à partir. Il faut nous aider à partir… Il faut. Je le demande. Quand on souffre, on part. Mais la vie est belle “. Si Line Renaud évoque le jour du grand départ, celui-ci n’est pas heureusement pas encore d’actualité. Mais la comédienne veut néanmoins se préparer.