Line Renaud donne de ses nouvelles, sans détour, 4 heures après avoir été vaccinée du Covid !

Ce lundi 18 janvier, Line Renaud s’est fait vacciner à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine. Quelques heures après, elle a pris la parole pour répondre aux personnes qui lui demandait comment elle se sentait. La rédaction de LD People va vous expliquer ce que l’actrice a déclaré.

Line Renaud estime que la vaccination est un acte de solidarité

Réservée jusque-là à certains publics prioritaires, la vaccination est désormais accessible aux 75 ans et plus ne vivant pas en maison de retraite. Âgée de 92 ans, Line Renaud est donc prioritaire et même si elle était réticente au début, elle a accepté de se faire vacciner : “J’étais réticente. J’avais plutôt décidé d’attendre. Devant l’ampleur de l’épidémie, j’ai décidé d’y aller. Et je suis contente d’avoir pris la décision”, a-t-elle notamment déclaré quelques minutes après avoir reçu la piqûre.

Evidemment, Line Renaud explique ensuite l’importance de la vaccination : “Ce que je peux dire aux personnes encore réticentes, c’est que c’est une question de vie pour soi et pour les autres. C’est un acte de solidarité collective“. Enfin, la “marraine” de Johnny Hallyday explique avoir une totale confiance en la science et exprime son admiration pour les chercheurs : “J’ai une immense confiance en la science. Nous les artistes nous sommes des passeurs d’émotion. Les chercheurs sont des passeurs de vie. Ils ont tous mon admiration“.

Line donne des nouvelles, quatre heures après la piqûre

Très sollicitée par son entourage ainsi que ses fans, qui voulaient avoir des nouvelles, Line Renaud a voulu montrer à tout le monde que tout allait bien et qu’il fallait se faire vacciner. Ainsi, sur son compte Twitter, la chanteuse a publié une vidéo filmée plusieurs heures (quatre heures plus exactement) après l’administration du vaccin : “Je voulais vous dire que je me sens très bien ! Ça ne m’empêchera pas de faire les gestes barrières jusqu’à la prochaine vaccination dans quinze jours. Mais pour tout le monde, pour donner du courage, pour donner envie de vous faire vacciner, tout va bien, même quatre heures après”

Nana Mouskouri, Amanda Lear, Michel Cymes, Jean-Paul Ortiz, Axel Kahn ou encore Marina Carrère d’Encausse, Line Renaud fait partie de ceux qui veulent se faire vacciner devant les caméras afin “de montrer l’exemple et affirmer qu’il s’agit de la seule manière de retrouver la vie d’avant”. A la rédaction de LD people, on espère que le témoignage de la chanteuse convaincra les plus hésitants de franchir le pas.