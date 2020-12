Line Renaud fait des révélations incroyables sur cet homme de sa vie complètement saoul, “Il menait une double vie”!

Dans une interview pour le magazine “Point de Vue”, le 16 décembre 2020, Line Renaud s’est livrée sur son enfance. Elle dévoile notamment un secret de famille qu’elle a découvert à l’âge de 12 ans. Ne vous inquiétez pas, LD People va tout vous expliquer.

Line Renaud s’exprime sur la relation qu’elle avait avec son père

Line Renaud n’a pas eu une vie facile, c’est le moins qu’on puisse dire. Dans un entretien pour nos confrères de “Point de vue”, l’actrice est revenue sur sa relation quasi inexistante et ses craintes à propos de son père : “Ma propre enfance a été marquée par la crainte que m’inspirait mon père, surtout le vendredi. C’était le jour où il jouait dans l’orchestre local, il revenait tard et il était saoul. Il n’était pas méchant avec nous, mais il était ombrageux“. Élevée par sa maman, sa grand-mère et son arrière-grand-mère, Line Renaud a toujours eu beaucoup d’affection pour les trois femmes de sa vie.

Line Renaud raconte son enfance “marquée par la crainte” https://t.co/M6X0P1YJuv — Closer (@closerfr) December 17, 2020

Mais elle porte encore une plus grande fierté pour sa maman, qui était une vraie héroïne. En effet, à l’âge de 12 ans, l’actrice a appris que son père avait trompé sa mère, et pire encore, qu’il menait une double vie : “Mon père avait une double vie, le petit garçon avec lequel je jouais, dans le village, était mon demi-frère… Je n’oublierai jamais les cris de ma mère quand on le lui a appris, je rentrais de l’école“. Et justement, c’est là que sa maman a été parfaite puisqu’elle demanda le divorce, même si, à cette époque il était mal vu de quitter son mari : “Elle n’a pas cédé à la pression sociale. C’était une femme extrêmement forte”.

Line Renaud fait des déclarations sur son récent AVC

Dans sa nouvelle autobiographie, “En toute confidence”, Line Renaud se confie sur son récent AVC. En effet, la chanteuse explique que c’est son chien Pirate qui l’a sauvé ce matin du 10 avril 2019 : “Ça m’est arrivé à 7h30 du matin, je ne savais pas ce qui m’arrivait. D’ailleurs, j’ai été sauvée par mon chien Pirate qui dort avec moi” explique-t-elle tout d’abord. Elle explique ensuite qu’elle ne savait pas que c’était un AVC, mais savait que c’était grave : “Je ne savais pas que je faisais un AVC, mais j’ai tout de suite compris que quelque chose de grave m’arrivait“.

Line Renaud raconte son AVC : “J’ai été sauvée par mon chien” https://t.co/P1lWRLCJbG — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) October 11, 2020

Line Renaud explique ainsi que son chien, savait qu'il se passait quelque chose : "D'habitude, à peine la porte s'ouvre, Pirate s'en va. Mais ce matin-là, il est resté auprès de moi, il me regardait". C'est à ce moment-là que la chanteuse décide d'appeler Jacinte pour qu'elle fasse le numéro du SAMU : "Je me souviens très bien des deux jeunes gens charmants venus sur place avec lesquels je parlais tout à fait normalement".