Line Renaud ose une blague très coquine sur le plateau de Quotidien, « dîner, et même coucher »

Sur le plateau de quotidien, Line Renaud fait une sortie très remarquée. En effet, la nonagénaire a décidé de mettre l’ambiance dans l’émission présentée par Yann Barthès. Sur le ton de l’humour, elle fait même une proposition plutôt osée… En tout cas, cette séquence aura eu le don de véritablement surprendre le public. Preuve qu’à 92 ans, la vie est loin de s’arrêter. LD People revient sur ce moment mémorable dans le cadre de la campagne 2021 pour le Sidaction.



Line Renaud : des plaisanteries loin de passer inaperçues



Bon pied, bon œil



Âgée de 92 ans, Line Renaud n’en a pourtant rien perdu de sa bonne humeur ou de sa joie de vivre. Ainsi, l’artiste décide d’utiliser le ton de l’humour sur le plateau de Yann Barthès ce jeudi 28 janvier. En effet, la chanteuse et comédienne est présente à l’occasion du lancement de la nouvelle campagne du Sidaction. Car Line Renaud en est la fondatrice. Bien évidemment, la covid-19 est au cœur de toutes les attentions. Mais d’autres maladies continuent à faire des victimes. Dès lors, le sida doit rester également une priorité.



Bien sûr, les techniques de soins ont évolué au cours des années. Mais comme le rappelle Line Renaud, aucun vaccin contre le sida existe malheureusement à ce jour. Accompagnée du créateur Jean-Paul Gaultier sur le plateau de Quotidien, Line Renaud profite de cette occasion pour véritablement faire le show dans le cadre du Sidaction. Ainsi, elle n’a d’ailleurs pas hésité à faire quelques petites plaisanteries qui ont véritablement eu leurs effets. La chanteuse et comédienne assure le spectacle face à Yann Barthès. LD People vous raconte tout.



<blockquote class= »twitter-tweet »><p lang= »fr » dir= »ltr »>« Ça a été un énorme pas pour la compréhension des gens »<a href= »https://twitter.com/linerenaud?ref_src=twsrc%5Etfw »>@linerenaud</a> et <a href= »https://twitter.com/JPGaultier?ref_src=twsrc%5Etfw »>@JPGaultier</a> évoquent les débuts de Sidaction, alors qu’une grande vente aux enchères digitale au profit de l’association vient d’être lancée<a href= »https://twitter.com/hashtag/Quotidien?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw »>#Quotidien</a> <a href= »https://t.co/y27dp39MLK »>pic.twitter.com/y27dp39MLK</a></p>— Quotidien (@Qofficiel) <a href= »https://twitter.com/Qofficiel/status/1354885048189800449?ref_src=twsrc%5Etfw »>January 28, 2021</a></blockquote> <script async src= »https://platform.twitter.com/widgets.js » charset= »utf-8″></script>

» J’ai une chambre d’ amis «



Afin de récolter des fonds pour le Sidaction, Line Renaud et Jean-Paul Gaultier organisent une grande vente aux enchères. Dans la longue liste de prix mis en vente, il y a un dîner en compagnie de l’artiste ou du créateur de mode. Ainsi, le gagnant de l’enchère pourra passer un moment privilégié en compagnie de Line Renaud ou de Jean-Paul Gaultier. Visiblement très intéressé, le présentateur de Quotidien n’hésite donc pas à se lancer » Si je clique et mets de l’argent, c’est moi qui déjeune avec vous ? « . Mais la réponse de Line Renaud a eu le mérite d’étonner le public : » dîner, et même coucher « . Tout en précisant qu’elle a une chambre d’amis !

Visiblement, la demoiselle d’Armentières n’a rien perdu de sa répartie donc elle fera encore preuve quelques instants plus tard. En effet, au moment de la chanson coquine, Line Renaud décide d’écouter J’en veux encore. Et d’ailleurs, elle précise, que comme dans les paroles de ce titre, elle aussi » en veut encore « . Pour joindre le geste à la parole, elle prend sa coupe de champagne posée sur la table. Malgré le poids des années, Line Renaud semble donc en pleine forme. Et ce malgré son accident vasculaire cérébral, il y a près d’un an et demi. Mais sur le plateau de Yann Barthès ce 28 janvier 2021, Line Renaud paraissait apparemment au top de sa forme, en espérant pour de très longues années encore.