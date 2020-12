Line Renaud publie une photo qui fait polémique, ses fans sont totalement furieux!

En publiant l’un de ses derniers clichés, Line Renaud ne s’attendait certainement pas à la colère de la part des internautes. En effet, la nonagénaire vient de poster sur son compte Instagram une photo en compagnie du célèbre judoka Teddy Riner. Pourtant, cette publication n’a pas semblé du goût de tous ses followers. Certains lui reprochent même de prendre des risques inutiles ! LD People revient sur cette publication polémique.

Line Renaud : une rencontre inattendue avec Teddy Riner

Une actrice déjà très fragilisée

Line Renaud fait partie de cette catégorie appelée à risques. En effet à cause de son âge avancé, l’exposition à la covid-19 pourrait avoir des conséquences désastreuses. De plus, la star a déjà connu de graves ennuis de santé ces dernières années. Comme elle l’a avoué récemment, elle a été victime l’année dernière d’un terrible AVC qui aurait pu heureusement avoir de plus lourdes conséquences. D’ailleurs durant de longues semaines, Line Renaud a supplié ses proches de ne pas divulguer cette information. En effet, elle craignait que l’annonce de cette maladie l’empêche à jamais de tourner dans un film.

Mais récemment dans une interview sur Europe 1 et dans son livre publié il y a quelques semaines, la demoiselle d’Armentières a révélé la vérité sur cet accident vasculaire cérébral. Pourtant, malgré ses difficultés, certains internautes lui reprochent de prendre des risques inutiles. En effet, sur cette dernière photo publiée aux côtés de Teddy Riner, Line Renaud ne semble pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour se protéger. LD People vous explique comment ce geste a suscité de vives réactions.

Le hasard des courses de Noël m’a fait croiser @teddyriner ! En plus d’être un sportif extraordinaire, c’est un homme charmant, gentil et drôle. Joyeuses fêtes Teddy ! 🎄🍾🎁 J’embrasse également votre maman, que vous aimez tant ! 💋❤ Line pic.twitter.com/naspmlEdaF — Line Renaud (@linerenaud) December 20, 2020

Des achats de Noël en toute décontraction

Avec les fêtes de fin d’année en ligne de mire, Line Renaud s’adonne à quelques emplettes à Paris. Et lors de ce shopping improvisé, la comédienne a le bonheur de rencontrer un sportif qu’elle paraît beaucoup admirer. Aussi, Teddy Riner et Line Renaud prennent la pose afin de graver l’événement. Cependant pour ajouter un peu de proximité, la star enlève son masque de protection pour l’occasion. En ces temps de pandémie, il n’en faut pas plus pour engendrer la colère des internautes. Ainsi, les réactions ne se font pas attendre. Très rapidement, plusieurs messages lui reprochent de ne pas donner le bon exemple. D’ailleurs, le célèbre judoka a lui aussi ôté son masque.

De toute évidence, Line Renaud se réjouit de cette heureuse rencontre. Ainsi, elle ne manque pas de vanter les qualités humaines du géant plusieurs fois médaillé aux Jeux olympiques. ” En plus d’être un sportif extraordinaire, c’est un homme (…) gentil et drôle. Joyeuses fêtes Teddy “. Pourtant, cette photo a suscité l’indignation des internautes malgré ces élans de gentillesse. Car pour certains internautes, il est nécessaire de se protéger en toutes circonstances. Dès lors, ce cliché est surtout un exemple à ne pas suivre. Parmi les vives réactions, LD People vous en livre un exemple. ” S’il vous plaît mettez le masque même pour une photo, l’exemplarité de la notoriété “. En tout cas, Line Renaud semble très heureuse de cette rencontre malgré les différentes réactions !