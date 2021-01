Line Renaud publie une vidéo très poignante: ”Je me battrai sans relâche pour obtenir le droit de mourir dans la dignité “, ses fans sont très émus

Dans une vidéo émouvante, Line Renaud prend la parole. En effet, la célèbre artiste se bat depuis de nombreuses années pour un engagement qui lui tient particulièrement à cœur. Dès lors, la nonagénaire poste un message en faveur du droit de mourir dans la dignité. Véritable militante de cette cause, ” La demoiselle d’Armentières ” en fait un véritable combat. LD People vous livre ce témoignage très poignant.

Line Renaud : très active au cœur de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité

Le combat d’une vie

Line Renaud a donc décidé de prendre cette cause à bras-le-corps. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, la chanteuse et comédienne veut donc faire passer un message très clair. Elle souhaite en effet voir la France adopter une législation en faveur d’une mort digne, comme dans les autres pays. Le débat sur l’euthanasie revient effectivement très régulièrement à la une de l’actualité ces dernières années. Pourtant, la France se montre encore quelque peu frileuse par rapport à ses voisins européens. Ainsi, Line Renaud veut faire changer la situation. Et elle aimerait voir les décideurs politiques modifier et surtout clarifier la législation en vigueur.

” Je viens vous parler d’un sujet qui me tient à cœur. Un sujet qui concerne chacun d’entre nous. C’est la vie !”. Car si le temps passe pour Line Renaud, elle pense surtout aux autres. D’ailleurs, elle a eu la tristesse de devoir faire face à cette situation dans son entourage. ” J’ai vu trop de personnes mourir autour de moi pour ne pas savoir exactement les souffrances de la fin de la vie et les difficultés de se faire entendre, lorsqu’on est à l’hôpital “. LD People vous explique comment Line Renaud veut inciter le gouvernement à agir.

” Convaincre “

Grâce à ce message, Line Renaud espère faire évoluer les consciences. Car son récent AVC l’a fait encore plus réfléchir. Elle a conscience de ne pas être éternelle. Pourtant, elle précise ne pas être prête à partir de si tôt. Mais Line Renaud ne laissera personne le choix de décider comment sa fin de vie doit se dérouler. Dès lors, elle se mobilise pour convaincre ” les Français, les soignants et les politiques du bien-fondé de ces revendications “. Selon Line Renaud, il ne faut surtout pas ” s’acharner quand il n’y a plus d’espoir “. Elle cite notamment en exemple les gouvernements belge, néerlandais, luxembourgeois ou encore canadien, car tous ont voté pour un droit de mourir dans la dignité.

Comme un véritable cri d’espoir, Line Renaud est convaincue de la capacité de la France à franchir ce pas. ” Ensemble, nous réussirons, j’en suis certaine, vous verrez ! Je compte sur vous. Et je vous aime “. Cette vidéo, publiée sur Twitter, a immédiatement suscité une grande vague de sympathie. Des anonymes, mais aussi des artistes ont salué cette prise de position courageuse. Line Renaud veut en tout cas se battre sans relâche aux côtés de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité. Alors son message sera-t-il entendu ? Elle en a l’espoir.