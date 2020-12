Line Renaud raconte son aventure extra-conjugale, maîtresse d’un milliardaire, elle dit comment elle à évité le divorce avec Loulou

Line Renaud avoue avoir eu une aventure extra-conjugale qui a duré près de 20 ans. Elle n’en était pas moins amoureuse de son mari, qui a su fermer les yeux sur cet écart de conduite. En effet, dans les colonnes du journal Point de vue, elle fait des révélations qui risquent de choquer. Line Renaud avait deux amours. L’un stable et rassurant et l’autre passionné et souvent destructeur. Elle raconte tout de cette folle histoire et votre magazine LDPeople n’en a pas raté une miette. Vous découvrirez tous les détails de cette affaire dans la suite de cet article.

Line Renaud avait un amant mais son mariage a tenu

Line Renaud épouse Loulou Gasté en 1950. Ils resteront ensemble jusqu’à la mort de ce dernier, en 1995. Mais pendant leur mariage, les années Las Vegas de Line Renaud l’ont conduite à faire une rencontre qui changera sa vie. En effet, elle tombe follement amoureuse de Nate Jacobson, à la tête du Caesars Palace. Le patron et milliardaire américain tombe lui éperdument amoureux de Line Renaud. Mais elle n’a aucunement l’intention de quitter son mari. Plusieurs fois, elle tente de mettre fin à sa romance extra-conjugale, sans succès.

Et un beau jour, alors qu’elle pleure dans les bras de son amant pour lui dire au revoir, son mari les aperçoit. Loulou Gasté attendait Line Renaud dans une voiture et assiste à une scène qui ne pouvait être interprétée autrement que comme un déchirement, des amoureux qui se quittent. Il va alors poser la question à son épouse. Line Renaud lui répondra franchement et ajoutera également qu’elle ne compte pas divorcer pour autant. Loulou Gasté se fera à cette idée car ils s’aiment tant qu’ils ne peuvent pas envisager de vivre l’un sans l’autre.

Une romance digne d’un film, pleine d’émotions

Dans son interview pour Point de vue, l’actrice et chanteuse évoque des amours différents. LDPeople tenait à vous partager cette histoire passionnante qui a rythmé la vie de Line Renaud pendant 20 ans. Avec son mari, elle avait un amour stable, équilibré. Il était son ami autant que l’homme de sa vie. Néanmoins, avec Nate Jacobson, elle découvre la passion et ne parvient pas à s’en passer non plus. Pendant 20 ans elle tente de se sortir de cette histoire mais y replonge. Jusqu’à ce que Nate Jacobson décède des suites d’un cancer. Lorsqu’elle revient ensuite auprès de son mari, elle lui demande alors pardon pour tout. Ce dernier lui répond qu’il n’y a pas de raisons qu’elle s’excuse car il ne lui en a jamais voulu.

Voilà une histoire incroyable qui est digne d’un film à l’eau de rose, romantique à souhait. Line Renaud insiste néanmoins sur la discrétion dont elle a fait preuve. Elle ne peut ainsi assurer parfaitement que Loulou Gasté, son mari, savait tous les détails de ses escapades. Mais selon elle, il savait tout et a su adopter une posture qui permettait à leur mariage de continuer sans accros.