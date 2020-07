L’interview choc de Laura Smet: « Il n’y aura jamais de paix possible avec Laeticia » Elle balance tout !

Laura Smet prend la parole pour la première fois depuis plus de deux ans. En effet, la jeune femme a pris la décision de se confier à RTL ce mercredi 15 juillet. Cette interview survient peu avant la publication d’une interview de Laeticia Hallyday dans Paris Match. Et pour le moins qu’on puisse dire, c’est que la fille de Johnny Hallyday n’est pas prête à pardonner à sa « belle-mère« . Explications

« Il n’y aura jamais de paix possible«

Le 3 juillet dernier, on apprenait dans la presse que les avocats de Laura Smet et ceux de Laeticia Hallyday avaient pu trouver un accord définitif. Mais s’il y a eu un rapprochement judiciaire, la fille de Johnny Hallyday ne veut pas oublier ce qu’elle a du subir : « J’ai dû voir mon père depuis 5-6 ans avant sa mort plusieurs fois en cachette, et ce n’était pas facile, ni pour lui, ni pour moi ». Elle explique également vouloir rétablir certaines vérités : « Lorsque mon père est décédé, j’ai écrit cette lettre ouverte posthume, et croyez-moi j’y ai bien réfléchi, parce que pendant plus d’un mois, j’ai fait plusieurs tentatives pour entrer en relation avec Laeticia, mais je n’ai jamais eu de réponse de sa part« .

Voir cette publication sur Instagram Bonne soirée 🌙📸 Une publication partagée par Laura Smet (@laura_smet_) le 30 Juin 2020 à 11 :14 PDT

Evidemment, elle explique que c’est impossible qu’elle puisse être en bon terme avec Laeticia Hallyday puisque certaines choses ne sont pas acceptables : « Il n’y aura jamais de paix possible. A partir du moment où elle a franchi la ligne qui est de nous empêcher de dire au revoir à notre père. J’étais avec ma mère ce jour-là. On a attendu quatre heures dans le salon pour qu’on puisse dire au revoir à mon père« .

Johnny Hallyday ne savait pas qu’il allait mourir

Mais la chose la plus importante que Laura Smet a pu dévoiler, c’est les derniers moments de son père. En effet, selon la jeune fille, le taulier ne se savait pas mourant : « Ce que je sais aussi, c’est qu’on a pas dit à mon père qu’il était en soins palliatifs et comme il était toujours sous traitement, mon père ne savait pas qu’il allait mourir. Je vous dis des choses très intimes mais qui sont chez moi une déchirure que je ne pourrai jamais guérir« .

Finalement, Laura Smet se dit contente d’avoir pu trouver un accord avec Laeticia Hallyday, pas pour calmer les choses non, pour pouvoir passer à autre chose et profiter de la vie : « Je suis très contente qu’il y ait un accord de fait, assure Laura Smet. Je vais devenir maman. J’ai envie d’être sereine. Je n’ai pas envie de me bagarrer plus longtemps que ça. Ça ne me regarde pas. Je suis actrice, je réalise des choses. Je n’ai pas du tout envie de passer ma vie à m’occuper de cette histoire qui est quand même sordide. Mais je ne peux pas laisser passer certaines choses« . Au moins les choses sont dîtes maintenant.