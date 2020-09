Lio fait des révélations choquantes sur comportement abusif de Serge Gainsbourg qui font polémique

Lio est une chanteuse engagée dans le combat de l’égalité entre les hommes et les femmes. Engagée surtout dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Lors de ses interviews, elle dénonce sans relâches les faits qui qui n’ont pas lieu d’être et qui mettent les femmes dans des rôles de victimes. Alors que la parole des femmes tend à se libérer de plus en plus, il est temps de démystifier les monstres sacrés que représentent certains homme. Serge Gainsbourg, en icône de la chanson française, n’est pas un exemple en matière de comportement. Pour Lio, il avait un comportement déplorable envers les femmes qui l’entouraient pour son travail. Pire encore, elle va le comparer à Weinstein, dans un long podcast diffusé sur Arte Radio.

Lio dénonce Serge Gainsbourg, son comportement envers les femmes était terrible

Lio n’est pas du genre à avoir peur de créer des polémiques. Elle ne souhaite pas se retrouver au cœur de scandales mais ne taira pas les faits. Ses avis sont tranchés et son engagement contre les violences faites aux femmes est admirable. Les principes de la chanteuse la conduisent à faire des révélations choquantes sur Serge Gainsbourg. Un chanteur important pour la France mais connu pour son caractère provocateur. En effet, il n’était pas rare de voir Serge Gainsbourg ivre à la télévision. Il fumait en plateau également, énormément. Et si il était encore là aujourd’hui, il continuerait certainement de le faire. Ses frasques envers les femmes sont connues, parfois même à l’international. Vous souvenez-vous des paroles qu’il adresse à Whitney Houston ? La chanteuse sera tellement choquée qu’elle refusera pendant des années de remettre les pieds sur un plateau de télévision français.

Lio sait que Serge Gainsbourg était un chanteur qui appréciait créer la polémique. C’était dans son ADN que d’être une personne qui allait à contre-courant. Il aimait choquer, interroger, provoquer. Mais il était aussi un homme doté d’une sensibilité à fleur de peau. Malgré ses nombreuses frasques télévisées ou autre, Serge Gainsbourg reste un monument national, un monstre sacré de la chanson française.

Les abus de Serge Gainsbourg ne devraient pas être tus selon la chanteuse

Lio s’attaque à la légende, elle défait le mythe. Elle affirme entre autre que le chanteur a trahi la confiance de France Gall en lui faisant chanter un texte ambigu dont elle n’avait pas saisi la subtilité. C’est lors des critiques, après la sortie du titre, qu’elle réalisera que Serge Gainsbourg n’a pas été totalement honnête. La fameuse chanson s’intitule Les Sucettes.

France Gall n’avait pas idée qu’elle chantait des paroles qui pouvaient être interprétées d’une toute autre façon. Lio va alors comparer l’abus de confiance de Serge Gainsbourg envers France Gall de trahison. Comparant également le sentiment de honte de la chanteuse à celui qui peuvent ressentir les victimes d’agressions. Les mots de Lio sont forts mais la star ne fait pas dans la dentelle. Elle préfère dire haut et fort les choses, quitte à choquer. Et pour être certaine d’être entendue, elle va comparer Serge Gainsbourg à Weinstein.

Les internautes enragent, les débats n’en finissent pas

Suite à un tel discours, Lio va se retrouver au cœur des débats sur les réseaux sociaux. En effet, certains internautes vont vouloir prendre la défense du chanteur. D’autres vont soutenir Lio dans sa démarche. Et d’autres vont la cataloguer comme “féministe enragée”. Bref, le débat va très loin sur la Toile car personne n’est d’accord.

Lio balance sur le showbiz dans le podcast “Transmission”.

⚡ https://t.co/Bn4GsYRvcp pic.twitter.com/X3q4TRmqKK — ARTE_Radio (@ARTE_Radio) September 17, 2020

Quoi qu’il advienne, Lio reste droite dans ses bottes. Les principes de la chanteuse ne vont pas changer lorsqu’elle s’adresse à ses fans. Lio souhaite aborder les sujets qui fâchent et elle n’hésite pas à imager son propos avec des idées choquantes afin de faire réagir son auditoire. Car c’est bien là l’objectif. La parole doit se libérer et les faits doivent être pointés du doigt lorsqu’ils sont déplorable. La honte doit changer de camp et quitter celui des victimes. Et il ne faut pas croire que les hommes ne soient pas solidaires ou qu’ils soient exclus de cette démarche. En effet, les hommes aussi en ont assez d’être l’image de la virilité intouchable. Eux aussi subissent de plein fouet l’image imposé de la société. Défendre l’égalité appartient aux hommes comme aux femmes.

Lio persiste dans sa démarche

Pour que les femmes puissent retrouver une position forte, autant que celle des hommes, elles doivent commencer par oser prendre la parole. Par dénoncer les violences et demander réparation. La justice doit ensuite s’adapter à ce changement et ne pas tenter de le freiner sous couvert de conservatisme. Lio se bat aussi pour cela. Elle déplore notamment que notre gouvernement compte à son bord des personnes accusés d’agression sur des femmes et qui parlent d’elle en des termes révoltants.

Voir cette publication sur Instagram Je n’en peux plus. D’après la story d’ @hysterique_mais_pas_que. Une publication partagée par LIO (@lio_la_vraie) le 29 Août 2020 à 10 :10 PDT

L’éveil des consciences est nécessaire aux changements

Lio met sa notoriété acquise dans la chanson au service d’une cause importante. La lutte contre les violences faites aux femmes est un combat de chaque instant. Le silence a trop longtemps duré et il était grand temps que les paroles s’élèvent pour dénoncer des agissements de la sorte. Les femmes méritent d’être respectée à l’égalité des hommes. Lio ne nie pas le caractère phénoménal du talent de Serge Gainsbourg. Ce que certains internautes lui reprochent. Mais elle considère que personne ne devrait être intouchable.

Suis ok avec lio

Gainsbourg adulé par toute une génération me gênait beaucoup par son comportement avec les femmes sa façon de leur parler par exemple à c.ringer aucune classe — Ladede (@Ladede9) September 18, 2020

Le débat n’a pas finit de faire des vagues sur les réseaux sociaux. Lio restera évidemment sur ses positions et n’hésitera pas à enfoncer le clou. Le comportement de Serge Gainsbourg était d’un autre temps mais justement, il faut que cela change. Car le comportement de certains hommes à l’égard des femmes est tout simplement lamentable. Pour Lio comme pour beaucoup d’autres, s’en est assez !