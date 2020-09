Lio: une abstinence de huit ans qui étonne, dégoutée des hommes ? on vous dit tout !

Lio est une chanteuse réputée pour ses chansons à double sens. Mais il semble bien qu’elle ne soit pas du tout la même dans le vie. Il ne faudra donc pas prendre les paroles de ses chansons au pied de la lettre, n’en déplaise à certains. En effet, Lio serait abstinente depuis bientôt dix ans. Un fait qui choque ses fans qui ne s’attendaient vraiment pas à entendre cette anecdote. Mais Lio assume parfaitement son choix et n’a pas honte de l’expliquer lors une émission radio, sur France Inter.

Lio interloque les journalistes et ses auditeurs

Lio, la chanteuse de Banana Split, choisit l’abstinence depuis ses 50 ans. Ces photos suggestives et les paroles de ses chansons tout aussi tendancieuses laissent pourtant penser tout le contraire. Mais il faut bien faire la différence entre l’image que renvoie l’artiste et qui elle est dans sa vie privée. Lio confie lors de son passage sur France Inter être plus sage que ce qu’il pourrait paraître. Son interview du 11 septembre dernier permet à ses fans d’apprendre que la chanteuse de 58 ans ne se prête plus aux jeux amoureux. Les hommes sont de l’histoire ancienne pour Lio et elle ne souhaite pas ouvrir de nouveau ce chapitre de sa vie.

Féministe dans l’âme, elle considère tout autrement ce genre de rapports. La société ne lui imposera pas de faire ce dont elle n’a pas envie. La chanteuse considère qu’une histoire d’amour n’appartient pas toujours qu’à deux êtres et que les attentes envers les femmes sont trop fortes. Lio est également engagée dans les combats contre les violences faites aux femmes. Dans son interview, elle en profite donc pour pointer du doigt l’importance de ces questions. Car les violences faites aux femmes doivent concerner tout le monde.

Voir cette publication sur Instagram Le Come 🔙 Hier soir à Rodez.🎵 #retourauxsources #miroirmonbeaumiroir #thejoyisreal Une publication partagée par LIO (@lio_la_vraie) le 5 Sept. 2020 à 8 :16 PDT

La chanteuse ne suit pas les codes, comme toujours

Bien décidée à mener sa vie comme elle l’entend, Lio choisit l’abstinence pour se simplifier la vie. Elle veut rester en accord avec ses principes et sa conception de la vie. Pour elle, cela passe donc par le fait de se connaître, de s’aimer et d’accepter ses besoins. Et visiblement, ses besoins intimes ne passent plus par le fait de partager l’intimité d’un homme. Lio est consciente que cela peut choquer. Mais encore une fois, elle ne recherche pas l’aval de son entourage pour prendre des décisions. La chanteuse de 58 ans a connu une vie sentimentale complexe et la maternité. Ses six enfants qui sont nés de quatre pères différents. Nubia, Igor, Esmeralda, Garance, Léa et Diégo admirent leur mère pour ses convictions.

Lio vit sa vie sans se soucier de l’avis de la majorité et décide de faire ce qu’elle trouve de plus juste pour elle et son épanouissement personnel. Alors, qu’importe si son abstinence choque. Personne ne saurait lui imposer quoi que ce soit, sa liberté est bien trop grande. La chanteuse est une source d’inspiration, en tant qu’artiste et en tant que militante.