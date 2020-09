Loana “appelle à l’aide” : une ancienne de la Star Academy souligne l’urgence de danger imminent !

Loana traverse une période extrêmement difficile. En pleine guerre médiatique avec son ex compagnon, elle dévoile des photos d’elle tuméfiées de bleus sur Instagram. Aussi, elle trouve le courage de désigner Fred Cauvin comme responsable. Mais ce dernier dément les accusations de Loana et la pointe du doigt comme étant une personne instable et soumise à ses addictions. Une ancienne de la Star Academy tente de mobiliser les foules suite aux révélations de Loana. Sur Instagram, elle publie les images d’un message de soutien pour la vedette en détresse et implore les personnes qui la connaissent de se rendre au plus vite auprès d’elle.

Loana brise le silence mais déclenche une polémique inattendue

Loana dénonce une agression extrêmement violente sur les réseaux sociaux. Ses fans sont sous le choc et tentent de lui apporter du soutien. Mais l’ex compagnon de Loana, auteur présumé des faits, dément toute responsabilité. Pire encore, il lui prête des tendances dépressives et des addictions en tout genre. Loana reçoit alors aussi des messages de ses détracteurs. Et qui sait les conséquences désastreuses que cela pourrait avoir sur son bien-être ? Lucie Bernardoni, une ancienne de la Star Academy refuse de rester les bras croisés en attendant le pire. Elle craint pour sa vie et appelle les personnes proches d’elle, qui ont son adresse, à se rendre au plus vite auprès d’elle.

En effet, malgré la guerre médiatique que Loana et Fred Cauvin se livrent depuis le 17 septembre, Lucie Bernardoni est du côté de la vedette du Loft. Elle est convaincue que l’attitude de Loana est un appel à l’aide et qu’il faut intervenir avant que l’irréparable se produise.

Une chanteuse fait preuve d’empathie à son égard et appelle à l’aide

L’ancienne de la Star Academy a conscience de son intrusion dans la vie de Loana. Elle s’excuse même de sa démarche mais se refuse à ne rien faire. Car selon elle, c’est une question de vie ou de mort. La chanteuse se met à la place de Loana et aurait aimé que l’on intervienne de la sorte pour elle. C’est donc armée de sa bienveillance et de sa compassion que Lucie Bernardoni exhorte les proches de Loana à l’action. En effet, elle évoque un “danger imminent” pour la vie de Loana. Inquiète par ses récentes publications et choquée par les inconstances du discours de la star, elle imagine que le pire est à venir.

Loana reçoit des messages de soutiens en pagaille et remercie les personnes qui se font du soucis pour elle. En revanche, impossible de savoir dans quel état d’esprit elle se trouve. Car le traumatisme qui résulte de telles violences peuvent avoir de lourdes conséquences. La question de savoir si Fred Cauvin est bien le responsable de ce qui arrive à Loana ne se pose même plus. Lucie est persuadée que Loana est en grande souffrance et qu’elle alerte le monde à ce sujet à travers ses publications sur Instagram.

Loana serait en grave danger

La chanteuse de la Star Academy insiste sur l’urgence à agir. Et ses abonnés se sentent concernés par ses propos. Mais comment faire pour contacter les proches ou la famille de Loana ? Comment faire pour leur demander de ne pas la laisser seule ? Cette situation est en effet extrêmement délicate. Mais il n’en reste pas moins que Loana est en détresse.

Une affaire qui n’a pas fini de faire couler de l’encre

D’après Loana et de nombreux articles de presse, la police est informée de cette affaire. Fred Cauvin aurait passé 72 heures en garde à vue et Loana 48 heures afin de démêler toute cette histoire. Et. bien que tout ne soit pas vraiment très clair, la seule chose certaine est que Loana souffre le martyr. Il n’en faut pas davantage pour Lucie Bernardoni pour appeler à l’aide et faire écho aux messages de Loana. En effet, ne rien faire reviendrait à une situation de non-assistance à personne en danger. Aussi, impensable pour la chanteuse de rester à attendre que l’affaire s’estompe.

Elle en appelle donc également aux réseaux féministes sur les réseaux sociaux, ceux qui luttent au quotidien contre les violences faites aux femmes. Pour sauver Loana de sa détresse, il faut agir vite. Le message qu’elle partage sur Instagram date du 28 septembre. Et pour le moment, aucune nouvelle positive de Loana ne vient rassurer les fans. Espérons que le pire soit évité et que Loana se remette de ses coups, physiquement et mentalement.