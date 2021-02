Loana : après son overadose, son ami Eryl Prayer témoigne et donne des nouvelles!

Il n’aura pas fallu longtemps aux téléspectateurs pour espérer que Loana s’était remise de ses malheurs. Cette dernière avait en effet fait une brève réapparition sur le plateau de Touche pas à mon poste. Si cette dernière affichait un grand sourire, les internautes avait partagé leurs craintes sur son état de santé. En effet, ils avaient remarqué qu’elle avait de graves problèmes d’élocution et un problème à la mâchoire.

Puis la nouvelle est tombée, lundi 22 février : Loana a été hospitalisée. Au sein de LDpeople, cette nouvelle nous a fait froid dans le dos ! Cette dernière aurait pris une dose massive de GHB. Heureusement, l’un de ses amis proches, Eryl Prayer, a déclaré que la gagnante de la première édition du Loft irait aujourd’hui déjà mieux.

« Nous avons entendu des cris. »

Ce n’est pas la première fois que Loana abuse de substances illicites. Cette fois, elle se serait retrouvée dans une chambre d’hôtel. Elle aurait été retrouvée inconsciente dans sa chambre. “Nous avons entendu des cris et une agitation inhabituelle à l’étage. Une femme, criait ‘Sylvie ! J’ai perdu mon flacon. Sylvie, tu sais où j’ai où est mon flacon ?‘. Loana et une de ses amies s’affairaient à chercher ce mystérieux flacon dans les poubelles. Quelques heures plus tard, les pompiers sont discrètement venus chercher une personne”, ont ainsi expliqué des clients de l’hôtel dans les colonnes du magazine StarMag.

“On voit clairement qu’elle a besoin de lumière”,

Quand nos confrères de StarMag ont publié cette information, certaines personnes de l’entourage de Loana ont alors pointé du doigt cette fameuse Sylvie Ortega Munos. Cette dernière pourrait avoir une très mauvaise influense sur Loana. Ainsi, Alban Bartoli, ancien participant à l’émission The Voice, a accusé Sylvie Ortega d’utiliser tout simplement Loana à son profit. “J’ai peur qu’elle soit entourée de la personne de trop”, a déclaré le musicien. Sylvie Ortega Munos aurait même exigé de l’argent pour qu’on interview Loana. “On voit clairement qu’elle a besoin de lumière”, avance-t-il ainsi.

« Elle va bien. Je l’ai eue au téléphone. »

Même son de cloche du côté d’Eryl Prayer, un ami de longue date de Loana. C’est lui que Loana a contacté en premier lorsqu’elle s’est réveillée le 22 février. Invité sur le plateau de Touche pas à mon poste le 23 février, il a fait face à Sylvie Ortega Munos. Selon les dires de Loana, Sylvie Ortega Munos lui fournissait des médicaments. Autant dire qu’Eryl Prayer se dit très remonté contre cette amie. Mais il se veut rassurant sur l’état de santé de Loana. « Après tout ce qu’il s’est passé elle est encore en vie. Elle va bien. Je l’ai eue au téléphone. J’ai senti que ça allait bien. Je l’aime comme une petite soeur. Ce sera mon amie jusqu’à la fin« , a-t-il déclaré.

Une lente remontée pour Loana

Le 30 août dernier, Loana se trouvait au plus mal. Au sein de LDpeople, nous étions très inquiets ! En effet, elle célébrait ses 38 ans avec pour seule compagnie son chien. D’après des sources proches, son ex-compagnon Fred Cauvin lui aurait fait couper les ponts avec de nombreux amis. Quoiqu’il en soit, Loana n’arrive pas à sortir la tête de l’eau.

Une hospitalisation récente en clinique phychiatrique

Suite à la suite d’un épisode délirant, les pompiers sont intervenus. La jeune femme circulait en effet dans la rue, le buste à découvert. Le pire, c’est qu’elle ne prenait pas la peine de faire attention avant de traverser la route. Elle a vite été conduite dans une clinique psychiatrique. Voici maintenant quelques semaines qu’elle en est sortie.

Malheureusement, il semblerait que Loana ait retrouvé ses mauvaises habitudes comme traîner dans son lit, partager des vidéos sur Instagram et… prendre de la drogue. C’est en tous cas des rumeurs qui circulent chez les internautes qui s’inquiètent beaucoup pour son état de santé. Ses abonnés sont nombreux à se montrer concernés et choqués par son attitude.

Des posts inquiétants sur Instagram

Dans l’un de ses derniers posts sur Instagram, Loana semble avoir perdu la notion du temps. En effet, elle souhaite un bon dimanche à ses abonnés. Sauf que ce jour-là, c’est un mercredi ! Et lorsqu’elle prend conscience de son erreur, sa première réaction, c’est d’en parler à son chien et de rire à ses côtés comme s’il comprenait son erreur.

Des soutiens et des messages d’amour de ses fans

Enfin, le problème majeur qui trouble sa communauté, c’est en effet sa mâchoire. Car celle-ci semble se déboîter, ce qui lui crée de véritables problèmes d’élocution. Certains internautes pensent donc que cela résulte d’une consommation excessive de drogue, ou alors de médicaments très forts. Au sein de LDpeople, on espère en tous cas que Loana garde espoir et qu’elle s’accroche ! Elle sait en effet qu’elle peut compter sur ses milliers d’abonnés qui continuent à la suivre. Ils sont des centaines à lui faire parvenir régulièrement de nombreux messages de soutien et d’encouragement.

