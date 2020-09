Loana arrêtée par la police, mise en garde à vue, Fred Cauvin son ex balance toute la vérité !

Loana et Fred Cauvin ne sont pas tendres l’un envers l’autre, depuis l’accusation de Loana à son encontre. Publiant des images d’elle pleine de bleus, elle accusait son ex d’être le responsable des violences subies. Mais ce dernier refuse de porter le chapeau, il précise même avoir porté plainte contre Loana pour diffamation. Mais l’ancienne star de télé-réalité persiste, pour elle son ex est un pervers narcissique et un manipulateur qu’elle est fière d’enfin exposer au grand jour. Alors que les anciens amants se rendent coups pour coups via les réseaux sociaux et les médias, la police les interpelle l’un et l’autre. Ce sera donc 12 heures de garde à vue pour Loana contre 48 heures pour Fred Cauvin. Voici les détails de cette terrible affaire qui prend de l’ampleur.

Loana lance de graves accusations contre son ex, Fred Cauvin

Loana fêtait ses 43 ans le 30 août dernier. Sur Instagram, une semaine après le jour de son anniversaire, elle remerciait ses fans de leurs vœux. En effet, cela la touchait beaucoup et elle écrivait même que cela lui sauvait la vie. Loana ne précisait alors pas pourquoi elle passait son anniversaire seule chez elle, abattue et inquiète. Elle indiquait simplement que peut-être plus tard les gens comprendraient pourquoi elle refusait de sortir de chez elle malgré ce jour de fête. Ce message était pour le moins inquiétant. Les médias ainsi que ses fans ont alors envisagé le pire. Avait-elle repris de la drogue ? Etait-elle coincée avec l’alcool ? Tout était possible et chacun tentait de l’encourager à ne pas se laisser sombrer.

Mais, agacée par les titres racoleurs et les rumeurs sur ses faiblesses concernant d’anciennes addictions, Loana décida de montrer la raison pour laquelle elle ne quittait pas son domicile. Elle publie alors des séries d’images choquantes sur Instagram. Des images dans lesquelles elle montre son visage, ses bras et ses jambes tuméfiés de bleus. Et en partageant ces images, elle raconte son clavaire. Loana accuse alors Fred Cauvin, déjà condamné à respecter une mesure d’éloignement en février dernier, de l’avoir tabassé une fois de plus.

L’ex de Loana dément

Des images terribles qui laissent donc apparaître que Loana a visiblement été rouée de coups. Mais voilà, son ex dément être le responsable des blessures de Loana. Il va jusqu’à affirmer qu’elle se serait fait tout cela elle-même et parle de son instabilité affective et mentale. Pour lui, c’est un coup monté, une revanche et il est certain que cette attaque s’explique par un problème psychologique chez son ex compagne. Pour se défendre, il souhaite partager des preuves que Loana n’a pas toujours toute sa tête. Il dénonce alors ses abus de drogues et sa tendance à l’automutilation. Sur Instagram, il partage des séries de photos tout comme Loana partageait les images de ses coups reçus.

Les ripostes entre Loana et Fred Cauvin sont terribles

Par la suite, l’opinion publique a commencé à se diviser. Certains imaginent que Loana a inventé ses coups, d’autres que c’est Fred Cauvin qui tente de se sortir d’affaire en mettant des problèmes de toute sorte sur le dos de Loana. Mais dans tous les cas, les abonnés de Loana et les personnes ayant suivi cette affaire, espère que tous les deux pourront aller de l’avant. Que les vrais coupables tomberont et que justice soit rendue. Mais le jeu ne s’est pas calmé si rapidement. Car en voyant que Fred Cauvin tentait de se défaire des accusations portées à son encontre, Loana a répliqué.

Elle a raconté que les images diffusé par son ex le 17 septembre dataient de février dernier. Qu’il avait effectivement tenté de détourné les accusations de violences en prétextant que Loana avait de la drogue chez elle. Mais d’après elle, les policiers n’avaient rien trouvé et l’avait convaincu qu’elle devait porter plainte contre Fred Cauvin. Ils se seraient réconciliés par la suite, jusqu’à cette récente altercation.

Pour répondre à cela, Fred Cauvin continue d’argumenter. Il partage alors une série de messages échanges entre Loana et lui. Des messages dans lesquels Loana le réconforte. Il les affiche donc en expliquant qu’elle n’est pas stable et continue de nier l’avoir violenté. Ce à quoi Loana rétorque de nouveau. Elle indique que les messages aimables qu’elle lui avait envoyé étaient destinés à éviter qu’il continue de lui parler de suicide. Car Fred Cauvin a des enfants et Loana ne supportait pas l’idée de les savoir sans père à cause du fait qu’elle ait osé parler de ses coups. De plus, elle ajoute qu’après chaque dispute, son ex menacé de mettre fin à ses jours. Une routine finalement qui se rapproche en effet des profils des pervers narcissiques ou autres manipulateurs.

Vont-ils trouver la paix ?

Fred Cauvin va donc répondre à nouveau. Il va repartager les images de Loana rouée de coups et demander à ses abonnés de constater plusieurs incohérences. Il va s’arrêter sur la couleur des bleus notamment ou encore demander pourquoi Loana réagit plus de deux semaines après les coups supposés. Fred Cauvin va soulever des points qui pourraient être utiles pour le sortir de cette fâcheuse situation. Et Loana va encore une fois rétorquer elle aussi. Pour terminer de faire taire son ex, elle va partager des photos de lui en comparant son image actuelle avec son image passée. en faisant cela elle souhaite blesser son ego et continuer de le provoquer. Et pour le moment, Fred Cauvin n’a pas réagit à ces dernières provocations. Mais il est possible qu’il décide de le faire dans peu de temps.

La guerre entre Fred Cauvin et Loana ne semble pas pouvoir se régler à l’amiable. Il faut donc espérer que la police parvienne à mettre les choses au clair et qu’ils retrouvent tous les deux ensuite, une stabilité dans leurs vies respectives. Car les internautes peuvent être d’un côté ou de l’autre, ils sont surtout atterrés par les attitudes de l’un comme de l’autre.