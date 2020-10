Loana au plus mal, déboussolée en pleine rue, hospitalisée et dans un état second, les détails dévoilés

Loana traverse une période terrible en ce moment. Depuis qu’elle a accusé son compagnon de l’avoir battue, elle apparaissait de plus en plus déboussolée. Les réseaux sociaux s’enflamment depuis des semaines à ce sujet. Mais là, Loana arrive à bout de ses forces. Une scène tragique finit par se jouer sous ses fenêtres et ses amis décident qu’il est temps d’intervenir. Pour son bien, elle serait actuellement hospitalisée dans un centre psychiatrique. Et d’après les déclaration de Gilles Verdez, chroniqueur chez TPMP, le chemin sera long pour la jeune femme.

Loana est dans une situation alarmante

Loana aurait été aperçu errant dans les rues de Paris, non loin de son domicile. Nous étions le 6 octobre dernier et depuis, elle est hospitalisée dans un centre psychiatrique. En effet, la jeune femme n’est plus maître de ses émotions ni de son comportement. En proie à une addiction aux prdoduits stupéfiants et aux médicaments, elle n’aurait plus toute sa tête. De plus, sa situation sentimentale l’aurait conduite à ces extrêmes.

C’est le jour de son anniversaire que Loana tirait la sonnette d’alarme. Elle publiait une vidéo pour remercier ses fans de leurs messages. Ils étaient nombreux à ne pas oublier de lui adresser leurs vœux et cela l’a beaucoup touché. La jeune femme expliquait alors qu’elle n’était pas très en forme et qu’elle donnerait des détails plus tard. Et moins de 20 jours plus tard, Loana publiait donc des images de son corps meurtri de bleus. Indiquant que son compagnon l’avait battu. Ses douleurs l’avaient contraintes à rester chez elle plutôt que de fêter son anniversaire entourée de ses amis.

Rien ne va plus dans la vie de la star

À partir de là une guerre médiatique s’est déclarée entre Loana et son ex-compagnon, Fred Cauvin. Et petit à petit, Loana a sombré dans un état qui ne lui ressemblait pas. Ses fans se sont alarmés de la situation et ont fait en sorte d’attirer l’attention de ses proches autant que possible. Sur le plateau de TPMP, Kelly Vedovelli et Gilles Verdez, des chroniqueurs, donnaient de ses nouvelles.

Ce soir dans #TPMP, nous vous donnerons des nouvelles de @LoanaKaresdanje qui vient de se faire hospitaliser. Sylvie Ortega, mannequin et amie de Loana, sera en plateau pour tirer la sonnette d’alarme sur l’état de santé de la star de télé-réalité. pic.twitter.com/5k1JxFcLP3 — TPMP (@TPMP) October 8, 2020

L’hospitalisation de Loana fait donc suite à un énième épisode délirant de la jeune femme. Elle se retrouvait en pleine rue, presque sans vêtements, à la recherche de son chien. Deux de ses amis assistait à cette scène et ont tenté de la rassurer. Ils se sont ensuite rendu chez elle pour fermer portes et fenêtres, que Loana avait laissé grandes ouvertes. Enfin, ils appelaient les secours pour qu’elle soit prise en charge par des personnes compétentes.

Loana est internée dans un centre psychiatrique

Loana est donc à l’hôpital depuis le 6 octobre. Et le chemin sera long avant qu’elle retrouve ses esprits. Malmenée par ses addictions aux produits stupéfiants et aux médicaments, ainsi que par sa relation de couple visiblement très conflictuelle, Loana a perdu pieds.

Fred Cauvin continue de porter plainte pour diffamation au sujet des violences conjugales. Il faisait partie du duo d’amis de Loana qui étaient attablés dans le café non loin de chez elle. Il a donc été l’un de ceux qui seraient intervenus pour la faire placer et qui auraient fait attention à fermer son logement pour éviter qu’elle ne se fasse cambrioler. Sur le plateau de TPMP les débats se suivent à ce sujet. Sylvie Ortega, une des amies de Loana était l’invitée de TPMP pour parler de son état. Et les nouvelles ne sont vraiment pas bonnes. Heureusement, elle est maintenant prise en charge par des professionnels de la santé. Mais les rumeurs et les guerres continuent dans l’entourage de Loana. Entre Sylvie Ortega et Fred Cauvin notamment, le temps n’est pas au beau fixe.

D’après les déclarations de l’amie de Loana sur le plateau de TPMP, Fred Cauvin l’aurait contacté pour la menacer. Mais Sylvie Ortega n’est pas prête à céder à son chantage. Elle sait que son casier judiciaire est vierge et que ce qu’il compte faire pour l’embrasser se retournera contre lui. Pour elle, tout ce qui compte c’est Loana et son bien-être. Mais son rétablissement prendra du temps. D’après les téléspectateurs de C8 et les fans de Loana, elle devra également se faire en faisant du tri dans ses fréquentions.

La star aura besoin de ses fans pour se sortir d’affaire, mais pas seulement

Loana va avoir besoin de soutien dans cette nouvelle éprouve. Elle en appelait déjà à l’aide de ses fans le 17 septembre dernier sur Instagram. En effet, leurs messages sont autant de notes réconfortantes dans la musique de sa vie. Elle savait déjà être en train de perdre pieds et écrivait “J’ai peur de moi de tout ..”, insistant sur le fait que l’amour pourrait la sauver. Les fans et les proches de Loana sont très inquiets pour la suite. Et il faudra pourtant espérer qu’elle s’en sorte. Elle devra se montrer forte, courageuse et patiente pour enfin se sortir de ce marasme. Sa santé mentale et son intégrité physique sont en jeu. Mais il faut croire qu’avec l’aide d’un personnel médical adapté Loana parvienne à se remettre. Seul le temps nous dira si Loana réussit à se sortir de cette triste affaire qui lui a fait perdre ses repères.