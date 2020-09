Loana au plus mal? elle partage un message alarmant à ses fans, elle n’est pas très en forme !

Loana vient de fêter l’anniversaire de ses 43 ans. Mais l’ancienne star de télé-réalité n’a pas pu le célébrer entourée des gens qu’elle aime. En effet, le 30 août dernier, elle était seule chez elle avec son petit chien, son “Titi d’amour”. En revanche, elle a pu compter sur les attentions de ses milliers de fans qui n’oublient jamais les dates importantes, ni d’envoyer de l’amour à leur célébrité favorite. Alors, pour les remercier de leurs attentions, Loana va publier une vidéo émouvante. Cependant, elle évoquera également le fait de ne pas être très en forme. Loin de vouloir les inquiéter, Loana se contente de leur dire qu’ils comprendront plus tard pourquoi. Mais les fans de la championne de Loft Story ne peuvent pas s’empêcher de se faire du soucis.

Loana inquiète grandement ses followers suite à sa dernière déclaration sur les réseaux sociaux

Loana manque à la scène des célébrités depuis pas mal de temps déjà. Car c’est en 2001 qu’elle se fait connaître du grand public. À la suite de plusieurs épreuves que la belle a dû surmonter, avec courage et patience, elle revenait ponctuellement sur les réseaux sociaux. Ses fans attendaient son retour avec une grande impatience. Mais voilà qu’elle ponctue ses interventions de plusieurs semaines voire de plusieurs mois d’absence. Les rumeurs allaient donc rapidement se répandrent et s’imaginer qu’elle aurait pu retomber dans de vieux travers qui l’avaient mise en danger. Mais Loana avait alors partagé une publication sur Instagram pour expliquer que ses détracteurs pouvaient bien parler d’elle à en perdre haleine, cela ne changeait rien au fait qu’elle se porte à merveille. En revanche, c’est un autre discours que tient Loana aujourd’hui. Un discours qui va inquiéter ses fans.

Loana partage plusieurs courtes vidéos sur Instagram dans lesquelles elle va remercier chaleureusement ses fans. Elle va expliquer qu’elle se sent seule et qu’elle n’est pas très en forme. Aussi, elle indiquera qu’elle a été contrainte de fêter son anniversaire, seule chez elle en compagnie de son petit chien. Mais ce n’est que sur Facebook que vous pourrez trouver l’intégralité de son message. Et c’est là que nous entendrons les propos les plus inquiétants de Loana. En effet, elle va dire à ses fans qu’ils peuvent considérer qu’ils lui ont sauvé la vie avec leurs messages remplis d’amour. La vie de Loana était-elle en danger ? Que signifie cette déclaration ? Faut-il s’inquiéter de la santé de la star, pionnière de la télé-réalité en France ?

Loana est affaiblie moralement et physiquement, elle remercie ses fans

Qu’arrive-t-il à Loana ? le mystère plane

La belle est allongée dans son lit et n’en sort pas, dans aucune de ses trois dernières vidéos. A-t-elle des difficultés à sortir de son lit ? La santé de Loana est-elle en danger ? Autant de questions qui importent à ses fans. Mais ses derniers respectent trop la belle pour la harceler de messages. Ainsi, ils comprennent parfaitement qu’ils devront attendre que Loana soit prête pour parler de ses ennuis. Car elle le dit elle-même “vous comprendrez plus tard pourquoi”. Alors, les fans de Loana souhaite encore une fois lui témoigner leur affection. Les commentaires de ses abonnés sur les réseaux sociaux ne sont alors que des messages de soutiens supplémentaires. Et les seules requêtes de ses fans sont celles qui lui demandent de prendre soin d’elle.

Les fans de Loana ne peuvent pas imaginer la perdre. Ils sont heureux qu’elle soit de retour sur les réseaux sociaux et espèrent qu’elle va retrouver la forme pour revenir rapidement auprès d’eux. En attendant, ils multiplient les attentions afin qu’elle se sente entourée d’amour. Car Loana ne cache pas que ce genre de message lui fait du bien. Elle dira même avoir énormément besoin de ses fans. Et cette phrase ne tombera pas des oreilles d’un sourd. Plus présents que jamais, les followers de Loana sont déterminés à redonner son beau sourire à la star.

Il faudra faire preuve de patience pour avoir le fin mot de l’histoire

À présent, tout le monde croise les doigts afin que Loana retrouve le moral et la forme. Car les fans de la jeune femme attendent avec impatience la suite de ses aventures. En effet, même si elle est devenue célèbre en 2001, Loana peut compter sur une communauté de fans fidèles. Pas de doutes, ils sont un véritable moteur pour Loana. Espérons tout de même que la jeune femme ait exagéré en parlant du fait que les messages de ses fans lui aient sauvé la vie. Autrement, voilà de quoi rendre la situation de Loana bien inquiétante. Mais sans savoir ce qu’il se passe vraiment, ses fans ne peuvent qu’attendre une prochaine prise de parole de Loana. Et espérer qu’elle continue de tenir le coup grâce à la multiplication de leurs messages de soutiens à son égard. Heureusement que Loana est si bien entourée malgré la distance.