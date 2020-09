Loana: Au plus mal, mauvaise et triste nouvelle, rien ne va pour le mieux, santé, argent, mec...

C’était dans les années 2000, que le public faisait la connaissance de Loana grâce à la première émission de téléréalité des chaînes françaises : Loft Story. Rapidement devenue une méga star suivie par un grand nombre de fans, la jeune femme aura connu beaucoup de hauts, mais également beaucoup de bas. Une vie en dents de scie qui a été faite de célébrité et de gloire, mais aussi de moments plus tragiques. Dans l’une de ces dernières parutions sur Instagram, Loana partageait une vidéo pour le moins inquiétante.

Une séquence dans laquelle on peut la retrouver dans une tenue légère, couchée sur son lit. Une vidéo qui pose beaucoup de questions. Visiblement très fatiguée, la jeune femme paraît un peu ailleurs. Un sujet qui a été traité dans le magazine Public, qui lui consacre un article dans son édition du vendredi 11 septembre dernier. Un reportage dans lequel l’entourage de l’ancienne lofteuse confie sur l’état physique et psychologique de Loana. Au vu des premières informations, des nouvelles très loin d’être rassurantes.

20 ans après sa victoire dans Loft Story, et aujourd’hui âgée de 41 ans, la jeune femme a connu de nombreuses transformations physiques au cours des années. De prises de poids importantes, en régimes successifs, Loana sera véritablement passée par toutes les étapes. Il suffit de regarder sa page Instagram pour se rendre compte de ses changements physiques que la jeune femme a connu, et vit encore aujourd’hui.

Il y a quelques jours, Loana partageait également un message sur les réseaux sociaux dans lequel elle parlait de la manière dont elle se sentait actuellement : ” Je ne vous oublie pas, jamais, vous êtes au creux de moi… Je vous aime et j’essaie de toutes mes forces avec mes projets, mes comportements, mon avenir que vous soyez fier de la jeune femme pour qui vous avez tous voté et élevé aussi haut (qu’elle s’est perdue dans les étoiles tellement c’est magique pour une fille lambda). Merci encore… Et puis tant pis s’il n’y a pas de projets en cours, je vous ferai partager la vie d’une blonde pas si ordinaire ! Parfois des moments remplis d’émotions par les souvenirs heureux (Je suis sûr que vous ne vous rappelez pas tout mon parcours professionnel… et je mettrai des vidéos de ma vie de tous les jours on ne sait jamais ce qu’il va y arriver. Ça vous dit ? Avec plein de cœur d’amour pour vous remercier de votre soutien… Merci et à très vite “.

Un message dans lequel Loana semble avouer par ce message que pour l’instant, il n’existe aucun projet professionnel, mais qu’elle veut continuer à partager les moments de sa vie avec sa communauté. Avec plus de 230 000 abonnés qui la suivent régulièrement sur Instagram, Loana compte donc bien gratifier ses fans avec des souvenirs de sa gloire passée.

Loana

Elle avait d’ailleurs posté sur le réseau social, il y a quelques jours, un montage photo sur lequel, on peut retrouver toutes les unes des magazines qu’elle a faites au cours de sa carrière. Un souvenir, plein de nostalgie, pour celle qui aujourd’hui malheureusement ne fait plus la une de l’actualité depuis de nombreuses années.

Néanmoins, Loana Petrucciani, compte encore beaucoup de fans qui se souviennent d’elle comme la réelle première star de téléréalité. Une ancienne gogo danseuse de boîte de nuit et de cabaret niçois, qui a été découverte en 2001 par des millions de téléspectateurs. Tous se souviennent de son idylle avec le candidat Jean-Édouard et de la mémorable scène de la piscine. Dès sa sortie du loft, une biographie retraçant son parcours connaissait un joli succès de librairie avec plus de 100 000 exemplaires vendus.

Se lançant tour à tour dans la chanson, le mannequinat et en télévision, on la reverra d’ailleurs dans d’autres émissions de téléréalité. En 2011, elle participe à la deuxième saison des Anges de la téléréalité, tournée à Miami et diffusée sur NRJ12. C’est à cette occasion qu’elle rencontra la presse pour raconter les terribles vérités sur les épreuves de sa vie. Des entretiens dans lesquels, Loana racontera son parcours, comme ce jour où un homme aurait abusé d’elle. Au fil des années, ses fans apprennent à la connaître et à découvrir ses addictions et parfois son mal-être. Loana reconnaît d’ailleurs avoir eu de nombreux problèmes avec la drogue et souffrir d’une profonde dépression.

Une vie qui ressemble à des montagnes russes, entre gloire et déchéance. Une jeune femme qui semble vouloir revenir au-devant de la scène aujourd’hui, après avoir presque disparue. Il faut bien avouer que l’animatrice de 42 ans s’était faite très discrète sur les réseaux sociaux ces derniers mois. Depuis le début de l’année, ses publications se faisaient très rares et elle a été quasi absente d’Instagram cet été. Avant ce retour sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, Loana n’avait plus rien posté depuis le 27 juin dernier. Mais ce come-back pose également beaucoup de questions tant Loana apparaît fatiguée. Une publication dans laquelle elle confie également son manque de perspectives professionnelles et se résout donc à se souvenir du passé.

Mais comme elle l’a déjà prouvé, il n’est pas impossible que très bientôt, on puisse à nouveau la retrouver en télévision ou dans d’autres activités artistiques. Car le nom de Loana, reste encore aujourd’hui très vendeur. Même si cela fait déjà presque 20 ans, qu’elle a connu l’apogée de sa gloire, beaucoup de fans semblent encore prêts à la suivre aujourd’hui. Il faudra donc attendre devoir, si l’ancien mannequin aura retrouvé toute la force et l’énergie pour continuer à se battre. Une force qui lui permettra peut-être de revenir sous les projecteurs qu’elle a désertés depuis longtemps.

Après plusieurs passages dans la téléréalité avec évidemment Loft Story, mais aussi La Villa des cœurs brisés, pourquoi ne pas imaginer l’ex lofteuse revenir dans un programme du même genre. Passionnée par la mode, l’ancien mannequin qui a défilé pour Jean-Paul Gaultier, pourrait également se tourner vers cette activité pour reprendre une vie professionnelle. Loana pourrait aussi se retrouver en télévision comme présentatrice, un métier qu’elle a déjà exercé par le passé. Toute une série d’activités et d’opportunités, que Loana pourra peut-être saisir si des producteurs décidaient de la faire revenir au-devant de la scène.