Loana: de retour sur les réseaux, elle poste une photo sans le haut, les fans en redemandent !

Loana n’est pas assez présente sur les réseaux sociaux pour beaucoup de ses fans. Mais lorsqu’elle partage des messages, c’est toujours pour eux et avec une grande tendresse. En effet, Loana a bien changé depuis que le public la connaît. Mais cela ne l’empêche pas de continuer à apprendre à s’aimer et à s’assumer. Car c’est le lot de tout un chacun d’accepter les changements de nos corps au fil du temps. Cependant, lorsque l’on est une icône du glamour comme Loana l’était en 2001, c’est certainement plus difficile de se faire aux changements. Mais la jeune femme ne baisse pas les bras. Au contraire, elle remercie ses fans de leurs soutiens indéfectibles tout en rappelant à tous ce qui a fait son succès.

Loana ressort des souvenirs pour partager un message à ses fans sur Instagram

Loana partageait donc une photo d’elle le 26 juin dernier. Une photo de la couverture d’un magasine dans lequel elle posait en deux pièces. C’était à l’époque de sa victoire dans Loft Story. La première télé-réalité de l’époque. En effet, Loana fait partie des premières personnes en France a acquérir gloire et succès après un massage à la télévision. Et personne ne s’attendait à ce que les fans soient au rendez-vous après les tournages. En effet, ce phénomène est si nouveau que même les candidats ont du mettre du temps pour s’y faire.

Surtout Loana, érigée grande gagnante de l’émission, a du faire face à un changement de statut immédiat et fulgurant dans la société. Un phénomène qui peut déstabiliser les personnes les plus pragmatiques d’entre nous. Loana devait alors apprendre à se servir de son succès pour lancer sa carrière. Mais elle rencontrera forcément sur sa route des personnes qui voulaient simplement profiter de son aura. Pendant quelques temps, ce sont des périodes sombres que traversent la jeune femme. Entraînée dans des soirées sans fin, elle finira par se retrouver dépendante à l’alcool et à la drogue. Cependant, Loana n’est pas le cliché de la blonde ingénue personnifié. Et elle mettra tout en œuvre pour se sortir de ses dépendances.

Un retour qui fait du bruit sur la toile

Après de longues années d’absences des réseaux sociaux, elle revient mais ne cache pas ses blessures. En effet, elle explique notamment à ses abonnés avoir subi une opération chirurgicale consistant à lui retirer les deux tiers de son estomac. Une façon radicale de perdre du poids et qui implique une attention quotidienne à vie concernant ses repas. Mais Loana ajoute qu’elle fait preuve de courage et de persévérance en allant au bout de cet acte. Car elle ne souhaite pas mettre sa santé en danger. De plus, elle tente de retrouver sa silhouette d’antan, une façon pour elle de se retrouver elle-même.

Dans cette idée, Loana a bien conscience que son identité est liée à celle que le public s’est fait d’elle dans Loft Story. C’est donc pour coller avec cette idée que la jeune femme partage régulièrement des anciennes couvertures de magazines de cette époque. Mais ce faisant, elle souhaite toujours adresser une message à ses fans. Car celle qu’elle était a bien changé et elle souhaite que ses fans la connaisse pour qui elle est aujourd’hui. Dans cette démarche toujours de se retrouver soi-même, Loana avance à grand pas.

Le message de Loana et son souhait pour l’avenir

Qu’importe les critiques, Loana est de retour !

Loana explique alors à ses fans qu’elle souhaite pouvoir partager davantage avec eux. Elle aimerait être présente au quotidien sur les réseaux sociaux. Ses fans seront ravis de la nouvelle et n’attendent que ça ! Mais certains internautes ne sont pas si bienveillants. Comme toutes les célébrités, Loana se coltine des personnes qui n’ont de cesse de la critiquer. Mais il faut croire que cela ne va pas l’empêcher d’être heureuse. En effet, Loana a bien compris que l’essentiel était d’être ne accord avec soi-même. Pour le reste, ceux qui ne sont pas contents pourront passer leurs chemins. Elle remercie donc aussi tous ceux qui la soutiennent et qui prennent le temps de lui envoyer des messages remplis d’amour. Loana écrit en description aussi qu’elle souhaiterait partager des vidéos de son quotidien avec ses fans.

Il ne reste plus qu’à attendre les prochaines publications de la star du Loft et espérer qu’elel ne fasse pas machine arrière. Car elle pourrait porter trop d’attention à ses détracteurs. Et à écouter les personnes qui vous critiquent quoi que vous fassiez, vous finissez par ne plus rien faire. Il ne faut alors pas oublier qu’ils ne cesseront pas de vous ennuyer. Le seul remède serait de les laisser se lasser naturellement, en évitant de leur prêter une quelconque attention. Les fans de Loana croisent les doigts et espèrent rapidement avoir de ses nouvelles. Ils pourront certainement en apprendre davantage sur son quotidien et ses habitudes.