Loana déglingue sa mère dans «TPMP» avec une histoire terrifiante

Loana était reçue sur le plateau de Touche pas à mon poste (TPMP) ce mardi 9 février. L’occasion pour la vedette de revenir sur les épreuves auxquelles elle a fait face ces deniers temps. Loana a également évoqué une terrible histoire concernant sa mère, Violette. LDPeople vous résume cette déclaration glaçante de l’ancienne gagnante de la première saison de Loft Story.

Loana revient sur le devant de la scène

Loana revient après de longs mois d’absence. Sur les réseaux sociaux mais également en plateau de télévision. Sur C8, dans l’émission culte de Cyril Hanouna, Loana est de retour avec un livre qui détaille tous les événements récents pour faire la lumière entre le vrai et le faux. Les déclarations de la jeune femme sont glaçantes. Notamment une histoire à propos de sa mère qui aurait participé à l’escroquer, la lésant de plusieurs centaines de milliers d’euros.

Aujourd’hui, Loana se sent prête à reprendre sa vie en main. Elle a déposé des plaintes contre son ex, Frédéric Cauvin, et contre sa mère, Violette Petrucciani. Loana les accuse de séquestration, d’abus de confiance, de pouvoir, de faiblesse, de harcèlement et d’escroquerie entre autres. Son interview dans TPMP a de quoi donner des frissons. Cyril Hanouna prend un ton calme et pose des questions claires afin de permettre à la parole de Loana de résonner. Sur le plateau, un silence s’installe qui permet de supposer que le public et les chroniqueurs sont sous le choc.

« On m’a volé 800 000 euros » Loana explique pourquoi elle a souhaité porter plainte contre sa mère et l’un de ex dans #TPMP. pic.twitter.com/1TDCcp7Z3h — TPMP (@TPMP) February 9, 2021

Une mésaventure incroyable et terrifiante

En 7 ans, Loana ne s’est pas rendue compte que sa mère et son ex-compagnon l’ont dépouillé. Elle explique que le fait d’être bipolaire la plonge dans une profonde dépression lorsqu’elle n’est pas aidée par ses médicaments. Le réveil est donc difficile et Loana ajoute qu’il ne lui reste que 10 000 euros pour vivre à l’heure actuelle. Son témoignage est tout aussi ahurissant que bouleversant. La jeune femme est pourtant prête à tout faire pour que justice soit rendue. Son bonheur, elle le mérite et il passe par le fait de retrouver sa dignité. Même si cela signifie qu’elle doive attaquer en justice sa mère ainsi que son ex-compagnon.

La vedette continue de faire parler d’elle, mais en ses propres termes

Mais Loana n’a visiblement pas encore tout dit sur le plateau de TPMP. En effet, elle est de retour sur le plateau de Cyril Hanouna pour de nouvelles confidences ce 11 février. pas de doutes, de nombreux rebondissements sont à la clé. Car malgré toutes les difficultés auxquelles elle doit faire face depuis tant d’années, Loana n’est pas prête de renoncer à son bonheur. Elle met donc toutes les chances de son côté pour que sa parole résonne, sans oublier d’envoyer beaucoup d’amour à ses fans qui la soutiennent depuis le début.