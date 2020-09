Loana au plus mal: santé, édentée? Fred Cauvin dévoile des choses choquantes et dit tout

L’ex-candidate de téléréalité Loana continue de faire la une de l’actualité. Un véritable buzz qui a commencé avec ses révélations fracassantes sur son ancien compagnon. Le jeudi 17 septembre, la gagnante de Loft Story 1 publiait un message sur les réseaux sociaux qui avait fait grand bruit. Des déclarations dans lesquelles elle affirme avoir été victime de violence conjugale de la part de son ami Fred Cauvin.



Un long message accompagné de photos à l’appui qui, selon elle, prouve le tempérament violent de celui qui a partagé sa vie. Son ancien compagnon aurait commencé ces agressions il y a plusieurs mois déjà. Et Loana affirme qu’elle avait encore reçu des coups il y a quelques jours.

“ Fred a eu quelques mois de sursis et une mesure d’éloignement jusqu’au mois de juin. Il est redevenu mon ami et voilà ce qui s’est passé deux jours avant mon anniversaire et justement pour éviter que je fasse la fête dont je rêvais depuis plusieurs mois avec mes amis (…) J‘étais aphone à force d’avoir hurlé : ‘ arrête de me frapper ‘ durant 4 h. Il m’a frappé et hurlé dessus sans arrêter une minute. Un enfer… Je n’avais jamais vécu une telle violence sur autant de temps. J’aurais préféré mourir. Je me cachais dans toutes les pièces, les coins en priant qu’il s’arrête ” affirme Loana.

Mais Fred Cauvin assure que toutes ces accusations sont fausses. Le jeune homme a même pris la décision d’amener l’affaire en justice. Il déclare avoir porté plainte pour diffamation. Même s’il reconnaît être l’auteur d’une gifle il y a quelques mois, selon lui les hématomes que porte Loana sont le résultat de sa prise de drogue incontrôlée. Selon Fred Chauvin, l’ex-star de la téléréalité ” se drogue du soir au matin ” et se mutile. Celui qui est aujourd’hui accusé, affirme : ” Elle se cogne la tête contre les murs, elle tombe par terre quand elle a trop bu ou qu’elle prend trop de médicaments ou qu’elle prend trop de drogue. Elle se taille les veines “.

Dans une interview exclusive accordée au magazine Pure People, Fred Cauvin prétend que la situation serait encore bien plus grave. Selon lui, l’abus de drogue de Loana, lui aurait fait perdre quasiment toutes ses dents. Fred Cauvin déclare également que si son ex s’était rendu à Dubaï récemment, c’était pour tenter de remédier à ce problème dentaire : “ Au fur et à mesure des années, elle perdait ses dents. En bas, il lui en manque quelques-unes. Et en haut, elle n’en a plus du tout dedans. Personne ne le sait, mais c’est un dentier qu’elle a “.

Difficile de démêler le vrai du faux dans cette affaire qui devrait bientôt se trouver devant les tribunaux. Mais loin de s’arrêter là, l’ancien compagnon, continue de dresser un portrait inquiétant de Loana. Il aurait la certitude que la jeune femme serait dans une situation financière plus que compliquée : ” Sur la vente de son appartement, elle n’a plus grand-chose. C’est une nana qui dilapide son argent. Elle fait des achats compulsifs. Et puis elle paye le loyer de sa maman dans le sud depuis des années, ça fait déjà 1000 € par mois depuis au moins 5-6 ans. Et puis il y a le loyer de son appartement à Paris, c’est 3 000 € par mois “. Des dépenses auxquelles il faudrait ajouter des sommes importantes pour des voyages dans le sud, des logements sur place et surtout ” toutes sortes de drogue ” que consommerait Loana, selon les dires de Fred Cauvin. “ Ça coûte extrêmement cher. Il lui reste 60 000 € sur les 800 000 de la vente de son appartement. C’est terminé, elle n’a plus rien. Pour moi, elle est fichue “ termine l’ancien compagnon de la star.

Fred Cauvin poursuivait ses déclarations fracassantes en affirmant que son ex-compagne est vraiment malade : “ Il faut savoir une chose : Loana est bipolaire, schizophrène et souffre de gros problèmes psychologiques. Elle est censée prendre un traitement, mais elle le refuse. Elle devrait être entourée de médecins. Ça fait des années et des années que j’essaie de l’aider ” déclare l’entrepreneur de 40 ans.

Toujours selon lui, Loana joue à un jeu dangereux. Une véritable roulette russe avec des prises de drogue importantes : “ Elle consomme un peu de tout : de la cocaïne, de la MD, des excitants, je crois que c’est de l’ecstasy, et d’autres cachets encore. Tout le monde croit qu’elle va bien, mais elle va très mal. Elle commence la drogue des 8 h du matin, elle est dans un état critique. Pour moi, elle va droit vers le suicide “.

Loin de s’arrêter là, il souhaite prouver par ses déclarations que c’est Loana qui peut se montrer violente : “ j’ai un copain qui est passé la voir il y a quelques jours, elle a essayé de se scarifier les bras. Et, peu après, elle reçoit un autre ami à moi qui voulait s’assurer qu’elle allait bien. Elle l’a accueilli avec un couteau dans la main. C’est très violent. Elle peut être dangereuse pour sa santé. Quand elle ne prend pas ses drogues, elle a le regard noir et méchant ” conclut-il dans cette interview accordée au magazine Pure People.

Une très longue déclaration qu’évidemment la maman de Mindy contredit. Selon Loana, tout est un tissu de mensonges. Et Fred Cauvin invente cette histoire pour la discréditer. Une manière pour lui de détourner l’attention sur les violences conjugales qu’il aurait commises.

Loana a d’ailleurs demandé de l’aide à ses followers par le biais d’un message très explicite sur Instagram : ” Je vous aime mes fans, ma plus belle histoire d’amour, ne me lâchez pas s’il vous plaît…Cette histoire me sombre… J’ai peur de moi, de tout… Aidez-moi à me montrer que l’amour existe. Je vous aime tant “.

Une triste et terrible histoire pour la femme de 43 ans qui aura pourtant connu des moments de gloire. Si aujourd’hui Loana Petrucciani fait encore la une des médias, c’est uniquement pour ses déboires avec son ex petit ami qui prétend lui, avoir voulu l’aider. Une affaire qui révèle une grande violence. Quelle que soit la vérité, une réalité bien triste pour celle qui avait une carrière toute tracée devant elle. Victime de son compagnon ou de la drogue, ce sera à la justice de trancher dans cette affaire qui défraye la chronique depuis quelques jours.