Loana : Est-elle totalement droguée en plein direct? Scandale sur la toile

La vie de Loana n’est pas un long fleuve tranquille. D’ailleurs, ce nouveau cliché va semer la terreur. On vous dit tout !

SOS Loana en danger !

Depuis 2001, sa vie est en dents de scie

Pour comprendre cette affaire, il faut remonter le temps. Nous sommes au début des années 2000 et la télé réalité arrive en France. Présentée par Benjamin Castaldi, la première saison de Loft Story bat des records d’audience. Personne n’a oublié ses candidats ni même l’impact que l’aventure a eu sur eux. Dès lors, au niveau des téléspectateurs comme des participants, tous associent Loana et la piscine. Et pour cause, même le principal intéressé Jean-Edouard n’arrive pas à tourner la page. Au début, le moment amuse ou réveille la curiosité. Hélas, tout va très vite prendre des proportions à la limite du tolérable.

Deux décennies après, on lui en parle encore. Pourtant Loana aimerait tant qu’on la voit autrement. Dès lors, une métamorphose physique et psychologique se met en route. Telle un tsunami, elle va tout détruire sur son passage et même ses relations avec sa propre fille. Quant à sa carrière, on lui fera malheureusement souvent miroiter des choses qui n’arriveront jamais. Comment va-t-elle pouvoir avancer avec cet handicap médiatique au pied ? LDpeople fait le point !

Une apparence qui évolue…et pas que dans le bon sens !

Quand LDpeople compare des photos d’autan avec des récentes, il se rend compte qu’il y a un sérieux problème. En effet, les variations de poids de Loana ressemblent à des montagnes russes. Son existence a tant connu de désillusions qu’on dirait qu’elle vit dans un célèbre parc d’attractions ! Ce n’est pas malheureusement pas le seul souci. En effet, la jeune femme tombe rapidement dans l’excès médicamenteux. Antidépresseurs, anxiolytiques, et autres cochonneries la font se sentir mieux temporairement. Mais le retour à la réalité est souvent compliqué.

Dès lors, les fans de Loana comprennent que son plus grand danger c’est elle-même. Quand ils apprennent qu’elle a essayé de mettre fin à ses jours cinq fois, ils n’en croient pas leurs yeux ou leurs oreilles. À chaque fois, elle leur promet de prendre soin d’elle ou de couper court à ses dépendances. Mais chassez le naturel, il revient un peu trop rapidement au galop. Malgré tous ses efforts, elle tombe dans le piège à chaque fois. Et ce n’est pas cette rencontre qui va arranger les problèmes.

Cette rencontre qui l’a achevé

Fred Chauvin. Rien qu’à l’évocation de ce nom, les fans de Loana ont des sueurs froides. En effet, le jeune homme a une influence néfaste sur Loana. Totalement folle de lui, cette dernière est prête à le suivre au bout du monde. Hélas, tout ce qu’il a à lui proposer c’est l’enfer ! Au début, elle le pense sincère dans ses sentiments. Il faut dire que l’homme semble savoir y faire et il lui promet monts et merveilles. Hélas, sa violence va vite prendre le dessus. Après plein de ruptures et d’injections judiciaires, la crédibilité des deux amoureux va en prendre un sacré coup !

Le 30 août dernier, Loana fête son anniversaire. Comme elle le racontera plus tard aux enquêteurs et sur les réseaux sociaux, elle a cru que sa dernière heure était arrivée. Ruée de coups, les dégâts sont plus qu’impressionnants. Personne ne devrait avoir à vivre un tel acharnement de violence. Mais ce n’est malheureusement pas la seule mauvaise nouvelle qui tombe. Quelques mois plus tard, des riverains la croisent sans vêtement et visiblement dans un état d’ébriété avancé. Habitués à la voir débarquer au commissariat souvent, les policiers remettent en cause sa version des faits. Alors, crise de démence existentielle ou appel à l’aide sensationnel ? Les avis sont partagés !

Très active sur la Toile, les photos publiées font le buzz. Soit la jeune femme se montre dans son plus simple appareil et est susceptible de choquer les plus jeunes. Soit des détails sur sa morphologie nous font réaliser qu’elle n’est toujours pas sortie d’affaire. Pour preuve, cette semaine, c’est sa mâchoire qui pose question. Dès que ses fans l’entendent parler sur le plateau de Cyril Hanouna, ils réalisent que c’est pas normal, que quelque chose close. Que se passe-t-il ? Qui pourra et saura lui venir en aide ? Affaire à suivre…le cas Loana est épineux. Espérons que cette année 2021 soit le début d’une renaissance. Plus jamais ça !