Loana hyper mince en tenue dentelles se dévoile comme jamais

Loana peut s’enorgueillir de posséder une communauté de fans fidèles. Depuis 2001 et sa victoire de Loft Story, Loana peut compter sur le soutien de ses fans. Qu’importe les épreuves, les décisions ou les absences, ils sont toujours au rendez-vous pour lui apporter leur soutien indéfectible. Après plusieurs mois sans aucune nouvelles, Loana réapparaît sur Instagram avec une photo plutôt osée. Les fans sont évidement au rendez-vous mais ils sont partagés sur le choix vestimentaire de leur star. Car Loana s’affiche fièrement dans une tenue toute en dentelles.

Loana est de retour sur Instagram, avec des photos qui créent la polémique

Les fans de Loana sont très nombreux. Et malgré sa longue absence des réseaux sociaux, elle peut compter sur près de 230 000 abonnés sur son compte Instagram. Alors forcément, lorsque Loana décide de poster une photo pour briser le silence, cela fait le buzz. D’autant plus que la photo choisie ne l’est pas au hasard. La jeune femme tient à montrer qu’elle est plus à l’aise que jamais dans son corps. Le succès de son opération est indéniable. Car Loana avait fait appel à la chirurgie afin de se débarrasser une bonne fois de son obésité. La Loana que nous connaissions dans le Loft a subi quelques transformations depuis plusieurs années.

Les épreuves que la vie a mise sur son chemin ne l’ont pas empêcher de continuer sa quête du bonheur. Et retrouver le bonheur passait pour elle par le fait de retrouver sa silhouette de jeune fille. Loana réussit ce pari et partage les résultats sur Instagram. Elle avait déjà expliqué plusieurs fois le principe de l’opération qu’elle avait subi. Et elle désamorçait à coup de sourire et de « je vais bien » les polémiques à son sujet. Loana sait faire la différence entre les jugements bienveillants et ceux qui visent à l’attaquer. Et elle ne se laisse jamais miner le moral par les remarques acerbes de ses détracteurs.

Le jugement du public peut-il encore atteindre le moral de Loana ?

En effet, sa notoriété l’expose plus que jamais aux jugements. Dans les médias ou sur les réseaux sociaux, tout le monde y va de son avis concernant ses choix de vie ou son apparence. Mais Loana reste fidèle à elle-même. Elle a toujours aimé se mettre en valeur et semble fière de pouvoir recommencer. C’est donc le 17 mai que la belle blonde revient sur Instagram avec une photo qui fait le tour du net.

Loana partage une photo d’elle qu’elle admet adorer. Elle en profite également pour embrasser ses fans comme elle avait l’habitude de le faire. Car entre Loana et ses fans, c’est bien plus qu’une relation d’admiration unilatérale. Loana partage tout avec sa communauté et n’oublie jamais de leur souhaiter une bonne journée, une bonne nuit et de leur envoyer de l’amour. Mais si ces fans sont heureux de la retrouver, certains s’alarment de constater qu’elle prend la pose toute en dentelles.

Les débats ne disparaitront jamais des réseaux sociaux

Les commentaires sont alors un espace de débat pour savoir si Loana a bien choisi sa photo. Si certains la couvrent de compliments, d’autres lui suggèrent de s’habiller. Mais dans la majorité des cas, ce qui se fait le plus entendre c’est qu’elle a raison de faire ce qu’elle veut. Et si Loana souhaite partager cette photo, cela ne regarde qu’elle. Même si elle est ainsi disponible sur tout l’internet, c’est à elle seule qu’appartient le droit de partager ou non cette image. Loana montre encore une fois qu’elle assume ses choix envers et contre tous. Personne ne saura plus empêcher la belle blonde de faire ce qui lui plaît.

Elle s’assume enfin pleinement telle qu’elle est grâce à son combat pour se retrouver

Après des années de lutte et de frustrations pour retrouver la ligne, elle est ravie de son parcours. Elle n’a pas abandonné et cela porte enfin ses fruits. Et elle a bien fait de n’écouter qu’elle, car les remarques sur le physique dont monnaie courante sur les réseaux sociaux. C’est donc malgré les critiques et les moqueries que Loana a mené sa barque. Et elle compte bien continuer de le faire coûte que coûte. C’est ben là le tempérament de guerrière que lui connaissent ses fans. Loana semble de retour avec de l’énergie à revendre. Il lui aura fallu du temps pour s’aimer à nouveau et pour s’accepter, mais à présent cela semble chose faite.

Quel avenir pour Loana dans la sphère publique ?

Grâce au soutien de ses fans, Loana revient sûre d’elle et bien dans sa peau. Qui sait ce que l’avenir réserve alors à la star. Sa notoriété ne désemplit pas et elle pourrait bien s’en servir pour devenir une influenceuse sur Instagram notamment. C’est d’ailleurs un des hashtag qu’elle utilise sur sa photo. Serait-elle prête à devenir de plus en plus présente sur les réseaux sociaux ? Ces fans seront en tout cas ravi de pouvoir avoir de ses nouvelles plus régulièrement. Les deux dernières photos que Loana partagent le 17 mai sur Instagram seraient-elles l’annonce de son grand retour ?

Nous allons devoir être attentifs à la suite afin de savoir si Loana est bien de retour. Une effet, elle pourrait tout aussi bien disparaître à nouveau pendant plusieurs mois. Seul l’avenir nous dira ce que Loana va décider pour la suite. Va-t-elle continuer de prendre confiance en elle et se lancer dans une nouvelle carrière d’influenceuse ? Ou simplement faire des petits coucous ponctuels sur la toile ?