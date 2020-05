Loana hyper sexy et Jenifer méconnaissable posent ensemble: la photo qui choque la toile

Loana: Au début des années 2000 et en particulier fin janvier 2002, la télé-réalité, nouveau phénomène arrivait sur les écrans de télévision français.

Un nouveau phénomène de société et un genre télévisuel tout frais s’immisçait dans les foyers français : la télé-réalité ! Ce genre était tout neuf pour le PAF.

Deux jeunes femmes étaient sur les feux de la rampe à cette époque. Elles avaient des destins opposés et elles ont connu un succès très fort d’emblée.

Très populaires, elles avaient même fait la une du mythique magazine Paris Match. Ce sont Jenifer Bartoli, 19 ans à l’époque et Loana Petrucciani qui avait 24 ans.

Jenifer Bartoli avait remporté la première saison de la « Star Academy » deux semaines avant la parution de ce magazine : un nouveau télé-crochet diffusé sur TF1 et animé par le jeune Nikos Aliagas, où les jeunes vivaient et répétaient dans un château.

Un peu plus tôt en juillet 2001, la jeune et belle Loana Petrucciani, s’était fait connaitre en gagnant en même temps que Christophe Quercy.

Elle a donc été la star de la toute première saison de ce reality show, intitulé « Loft Story » sur M6, et présenté par le jeune présentateur prometteur Benjamin Castaldi.

Les deux jeunes femmes ont répondu à une interview croisée dans Paris Match. Surnommées « les soeurs ennemies » elles se sont enfin retrouvées « face à face ».

Elle sont alors échangé confidences et anecdotes après ce but de chemin parcouru dans les deux émissions de télé-réalité où les émotions sont mises à rude épreuve.

Cette semaine, un compte fan sur Instagram a partagé cette ancienne couverture, pleine de nostalgie. Une occasion de redécouvrir, la bouille adolescente de Jenifer ou le buste très apparent de Loana.

Que sont-elles devenues aujourd’hui ?

Quasiment vingt ans après, les deux jeunes femmes ont énormément changé. Jenifer est aujourd’hui la maman de deux enfants Aaron et Joseph et a beaucoup changé. Elle a acquis beaucoup plus d’assurance avec le temps.

Depuis 2002, où elle a commencé sa carrière, elle a enregistré huit album en studio.

Elle est par ailleurs devenue actrice avec des rôles tant au cinéma, qu’au théâtre et à la télévision.

Quant à Loana, son parcours a été semé d’embuches et beaucoup plus noir par moments. En effet, elle est passée par une phase de dépendance.

Loana a aussi été mannequin et a notamment défilé pour le couturier Jean-Paul Gaultier.

Elle a aussi été animatrice puis chanteuse avec le titre resté quelques peu discret : Comme je t’aime.

Puis elle est revenue à ses premières amours de télé-réalité avec « Je suis une célébrité, sortez-moi de là ! » en 2006, puis elle a fait des passages dans « les Anges de la télé-réalité », et plus récemment dans « La villa des coeurs brisés ».