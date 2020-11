Loana, droguée, malade, elle brise pour de bon le silence et s'exprime enfin !

Loana a été victime d’une sorte de crise de démence qui a conduit à son internement. En effet, suite à l’accusation qu’elle porte contre son ancien compagnon, Fred Cauvin, pour l’avoir rouée de coups, elle a lentement dérivé avant de toucher le fond. Elle n’avait pas les ressources ni l’aide adaptée pour remonter seule la pente. Aussi, le 6 octobre dernier, Loana était conduite en hôpital psychiatrique afin de prendre le repos dont elle avait besoin. Mais depuis le 1er Novembre, elle est de retour sur Instagram et donne de ses nouvelles. Pour la célèbre candidate de Loft Story tout va très bien mais ses fans en doutent.

Loana revient sur Instagram, elle parle de sa santé

Loana tenait à faire savoir au monde qu’elle est de nouveau sur pieds. Mais ses fans ne sont pas tous de cet avis. En effet, suite aux péripéties de la jeune femme, il serait normal qu’elle prenne davantage de temps pour se reconstruire. Car à la mi-septembre, Loana partageait des photos d’elle tuméfiée de bleus sur Instagram. Elle accusait alors Fred Cauvin, son ancien compagnon, d’avoir levé la main sur elle. Suite à ces déclarations, les anciens amoureux se livraient une guerre médiatique. Enfin, Loana était victime d’un épisode de démence, errant dans les rues de Paris et voulant se déshabiller en pleine rue. C’est donc à ce moment là qu’elle a été prise en charge par des personnes spécialisées et qu’elle a reçu des soins adaptés.

Ses fans étaient rassurés de la savoir entourée par des professionnels. Bien qu’ils attendaient de ses nouvelles, ils n’imaginaient pas en avoir si rapidement. Car c’est donc le 1er Novembre que Loana revient sur Instagram avec une photo originale. Grimée d’un filtre Instagram spécial Halloween, Loana partage un selfie et adosse une texte à sa publication.

Une publication étrange ou le réel retour de la vedette ?

La jeune femme y explique ne pas oublier ses fans et revenir bientôt avec un nouveau projet. Et elle n’oublie pas de terminer son message en donnant des nouvelles de son état. Loana affirme effectivement se porter à merveille et que les histoires de maladies et de drogues ne sont que des rumeurs infondées. Enfin, son absence des réseaux sociaux ne serait pas causé par son internement mais par son besoin de s’isoler. Des propos que ses fans n’acceptent pas tous, ils lui conseillent en majorité de continuer de se reconstruire.