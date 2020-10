Loana “partage” une photo d’elle sans aucun vêtement clasher par son ex, vous en pensez quoi?

Loana a impressionné ses fans par son courage. Récemment elle dénonçait son ex et l’accusait de l’avoir battue. Pour preuve, des images de son corps tuméfié qu’elle partageait sur Instagram. Mais depuis cette annonce, Loana et son ex compagnon se livrent une guerre médiatique incessante. Car Fred Cauvin dément les accusations de Loana. Tant et si bien que Loana dérape le 28 septembre dernier. Du moins c’est ce que les apparences laissent penser. Mais elle aurait également très bien pu être piratée. En effet, Loana va publier une photo d’elle sans aucun vêtement et demander l’avis de ses fans sur son physique. Le tout en insistant sur le fait que son ex lui disait sans arrêts qu’elle n’était pas belle. De quoi de nouveau défrayer la chronique !

Loana fait réagir la Toile

Les fans de Loana étaient sous le choc devant cette image de la star sans vêtements. Certains ont tout de suite pensé qu’elle était victime de piratage. En effet, ce n’est pas dans les habitudes de Loana de publier ce genre de photos. Et encore moins en plein milieu de la nuit. Mais d’autres se sont demandés si la belle n’était pas en train de dérailler. En effet, ce qu’elle est en train de traverser n’est pas du tout évident à gérer. Et la pression médiatique autour des personnalités publiques n’arrange pas les choses. Ainsi, les fans de Loana étaient encore partagés. Ils voulaient lui venir en aide mais ce faisant, ils étaient obligés de demander à Loana de rapidement supprimer cette photo d’elle.

Cette image a d’ailleurs été rapidement supprimée par la jeune femme. Et d’après les propos de Kelly Vedovelli, Loana n’était pas à l’origine de cette publication. Un pirate se sera amusé à la mettre dans l’embarras, comme si cela ne suffisait pas.

Pirate ou intention maladroite ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Loana 👑 (@loana_karesdanje) le 23 Sept. 2020 à 4 :32 PDT

Enfin, d’autres de ses abonnés estiment qu’il est temps que Loana change de disque. Ils affirment à la jolie blonde qu’elle mérite mieux que de vivre à travers sa haine pour son bourreau. Serait-ce lui qui serait derrière ce piratage ? Impossible de le savoir de façon certaine. La communauté de fans de Loana se sent impuissante mais aimerait pouvoir épauler la vedette. Comment faire pour qu’elle se relève plus forte de cette épreuve ? A-t-elle besoin de se rendre dans une maison de repos ? De nombreuses personnes qui ont suivi cette affaire estiment que Loana ne peut pas rester seule. En effet, son comportement, sans parler de cette publication pirate, n’est pas celui de quelqu’un de calme et de maître de soi.

Après une épreuve pareille, il est tout à fait normal que Loana ait besoin de se ressourcer. Mais le contexte est si délicat qu’il serait également absolument normal que Loana ne puisse le faire toute seule. Pourra-t-elle faire preuve d’encore un peu de courage pour l’admettre ? Pourra-t-elle oser demander de l’aide ? C’est tout ce que les fans de Loana espèrent. Inquiets, ils ne savent pas comment lui venir en aide. Alors les messages de soutiens se multiplient sous ses publications, en attendant un nouveau signe de vie de la star.