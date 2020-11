Loana pose sans vêtements, ses fans sont encore inquiets à la vue de cette photo

Loana serait effectivement de retour chez elle à la suite d’un internement en hôpital psychiatrique. Pour prouver qu’elle va bien et que les rumeurs sur son compte sont infondées, elle partage de nombreuses publications sur les réseaux sociaux. Mais loin de rassurer ses fans, cela ne fait qu’accentuer leurs inquiétudes. En effet, ils pensaient que Loana allait se reprendre en main mais ce sont toujours des photos d’elle, sans vêtements ou presque, qu’elle offre à voir à ses abonnés. Pour la majorité d’entre eux, il s’agit de sa décente aux enfers qui se poursuit.

Loana arrivera-t-elle à rassurer ses fans sur sa santé ?

Loana a fait parler d’elle suite à un événement terrible. Elle accusait son ancien compagnon de l’avoir roué de coups, photos de son corps tuméfié de bleus à l’appui. Son ancien compagnon démentait alors les accusations de la gagnante de la première saison de Loft Story. S’en suivait une guerre médiatique qui a fortement fragilisé Loana. Tant et si bien qu’elle est interpellé dans les rues de Paris, déboussolée et paniquée à l’idée d’avoir égaré son chien. D’après les témoignages, elle aurait enlevé ses vêtements pour attirer l’attention et trouver de l’aide pour retrouver son Titi. Loana a ensuite été prise en charge par des professionnels de la santé. Internée dans un hôpital psychiatrique et interdite de réseaux sociaux, elle aurait enfin pris du temps pour elle et profité d’un repos nécessaire.

Mais voilà, Loana sort de l’hôpital au bout de quelques semaines et d’après ses fans, elle n’est pas encore tout à fait elle-même. En effet, ils pensaient que lorsque la vedette sortirait de l’hôpital elle en aurait fini avec ses clichés aguicheurs. Loana suscite l’inquiétude de ses fans sur Instagram car elle reprend sa vie comme si il ne s’était rien passé. Ils préféreraient qu’elle adopte un discours responsable sur les événements récents. Qu’elle décide de changer d’attitude sur les réseaux sociaux pour se protéger. Mais rien n’y fait, les messages de la sorte sont entendus comme des attaques par la jeune femme. Loana se défend d’aller mal et d’autres rumeurs qui voudraient qu’elle se drogue. Elle fait en sorte de prouver qu’elle se porte bien en partageant des photos d’elles, adossées à des messages affectueux.

Les images qu’elle offre à voir à ses followers ne parviennent pas à les convaincre

Pourtant, ses fans ne sont pas dupes. Toutes les photos partagées par Loana la présentent allongée dans son lit. Elle applique un filtre sur ses photos pour avoir bonne mine. Lorsqu’il s’agit de vidéos, elle a des difficultés à articuler. Peut-être que son traitement médicamenteux est trop lourd pour lui permettre de s’exprimer normalement ? Quoi qu’il en soit, les abonnés de Loana ne comprennent pas qu’elle continue de se mettre en scène de la sorte. La dernière publication en date qui les choque, montre Loana sans vêtements, ou presque, toujours allongée dans son lit. Alors qu’ils étaient très nombreux à l’inviter d’arrêter de présenter ses sous-vêtements sur les réseaux sociaux.