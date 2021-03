Loana exhibe son p*stérieur et ses courbes: talons hauts et petites tenues à volonté !

Décidément, ce début d’année n’est pas de tout repos pour Loana ! L’ancienne gagnante de Loft Story n’est pas au bout de ses peines lorsqu’elle doit de nouveau travers un passage par la case hôpital il y a quelques semaines. Et cela encore plus lorsque les scandales à son sujet s’amoncellent sur les réseaux sociaux comme sur le petit écran. Si cela ne semble pas la toucher plus que cela, il semblerait que certaines apparitions publiques de l’ancienne compagne de Fred Cauvin ne font que la desservir encore plus. Après son passage remarqué dans TPMP, c’est une publication récente qui pourrait créer un nouveau bad buzz.

Le 15 mars dernier, Loana publiait en effet un rare souvenir de son enfance. Si cela semble attrayant au départ, personne ne s’attendait à la voir dans de telles postures ! En effet, les clichés de la jeune femme datant de l’époque ne sont pas ce qu’il y a de plus posés. Ces dernières ont d’ailleurs fait jaser les internautes qui ont été nombreux à suivre son évolution depuis sa sortie de Loft Story. Serait-ce le début d’une nouvelle chute pour la jeune femme ? Footix a fait le bilan de la situation pour vous !

Une lourde descente aux enfers !

Il y a quelques semaines de cela, Loana faisait son grand retour sur le petit écran. Un passage dans TPMP qui lui a valu autant d’encouragement que de critiques de la part de ses fans. Et pour cause, cette dernière présenterait une apparence assez surprenante, voire inquiétante depuis les derniers mois. Sa mâchoire qui tombe ainsi que son élocution qui n’est pas toujours très claire ont suscité une vive réaction des téléspectateurs. Malgré tout, la jeune femme disait ne plus consommer de substance illicite. Une nouvelle qui aurait dû faire plaisir à ses fans…jusqu’au moment où la jeune femme fait une nouvelle overdose et est emmenée à l’hôpital en urgence.

Ce nouveau drame qui entoure Loana a particulièrement choqué les téléspectateurs. D’autant plus que ces derniers pensaient qu’elle était enfin sortie de cette spirale infernale dans laquelle elle était tombée. Mais il semblerait que la jeune femme continue de consommer des médicaments en grande quantité. De quoi la mettre dans un très mauvais état à nouveau. Cela aurait même causé une nouvelle descente aux enfers pour cette dernière. Et les disputes avec son amie Sylvie Ortega ne sont pas pour arranger les choses ! En effet, cette situation est une nouvelle source de stress pour la jeune femme.

Elle commence à aller mieux !

Bien que cet épisode ait été très dure à vivre pour elle, Loana est commence à aller mieux. Cette dernière aurait même tiré une leçon de vie à cette épreuve. En effet, elle est prête à faire ce qu’il faut pour ne plus retomber dans ses vices. Et ce ne sont pas les moyens mis en œuvre qui manquent ! La jeune femme est actuellement à Nice où elle passe du bon temps aux côtés de ses proches. Entre son petit chien Titi et son ami avec qui elle aurait de grands projets, elle est très occupée ! Cela ne l’empêche toutefois pas de donner régulièrement de ses nouvelles sur les réseaux sociaux.

Tous les jours, Loana partage des clichés de son quotidien. Et plus confiante que jamais, elle dit être prête à aller de nouveau bien et à vivre pleinement sa vie. Que de l’espoir pour les fans de la pionnière de la téléréalité. Mais cela va-t-il enfin durer ? Bon nombre de ses abonnés lui conseillent de retourner aux sources et de prendre uniquement soin d’elle sans son entourage. Et c’est bien le conseil qu’elle a suivit pour cette fois !

Loana montre son postérieur !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Loana 👑 (@loana_karesdanje)

Ce retour en enfance, Loana a décidé de le faire avec des photos qui datent de ses 17 ans. La jeune femme était à l’époque une gogo danseuse et fière de l’être. Elle n’hésite d’ailleurs pas à dévoiler son postérieur sur les clichés de cette époque. Une tendance qui ne semble pas avoir changé lorsqu’on sait que Loana a toujours tendance à poster des clichés assez osé sur son compte Instagram. En attendant. Et les internautes n’ont pas manqués de commenter sa publication ! Il faut dire que ce n’est pas forcément la bonne attitude à adopter si elle souhaite aller mieux.

« C’est un souvenir de moi, pas un regret que j’ai envie de partager avec vous » déclare-t-elle en légende de ses photos. Malgré tout, les abonnés ont été nombreux à déplorer ce parcours qui la prédestinait à une longue descente aux enfers. On ne peut que lui espérer d’aller mieux dans les mois à venir !