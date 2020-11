Loana revient sur la toile mais sa pose “sans vêtements” trouble la France entière!

Loana est de retour ! Mais ses mésaventures sont-elles pour autant derrière elle ? C’est en effet ce qu’il faut lui souhaiter. En revanche, si elle semble déterminée à prouver qu’elle va très bien, un bon nombre de ses fans restent très inquiets. Car Loana revient donc sur les réseaux sociaux mais c’est après un séjour en hôpital psychiatrique durant lequel elle était au repos forcé. Aussi, lorsqu’elle partage une image d’elle en petite tenue sur Instagram, ses abonnés imaginent qu’elle n’a pas encore retrouvé tous ses esprits. Cette publication suscite de vives réactions sur la Toile.

Loana partage une photo d’elle, toute en dentelles, qui lui attire les foudres de ses abonnés

Loana a traversé une période sombre. En effet, septembre dernier, elle accusait son ancien compagnon de l’avoir battue. Pour se faire, elle publiait alors sur son compte Instagram des photos de son corps couvert de bleus. S’en suivait une guerre médiatique entre Loana et Fred Cauvin qui niait les faits. La star de Loft Story révélée en 2001 refaisait donc les gros titres mais pas de la façon la plus élégante. De plus, son ancien compagnon l’accusait d’être une personne souffrant d’une addiction pour les drogues et instable. Ce cauchemar se terminait enfin avec son internement, à la suite d’un épisode qualifié de démence dans les rues de Paris, le 6 octobre dernier.

Depuis le 1er novembre, Loana revient finalement sur les réseaux sociaux. Mais si ses abonnés sont heureux de la retrouver, ils doutent qu’elle soit complémentent remise de ses émotions. Pour preuve, les commentaires qu’ils adressent à la jeune femme sous l’une de ses publications. Une publication déjà postée par Loana quelques mois auparavant. Elle s’y affiche dans une petite tenue en dentelles, très osée. Fière de ses kilos perdus, la star de Loft Story souhaitait partager le résultat de ses efforts. Mais la plupart de ses abonnés vont faire un mauvais accueil à cette publication. Et parmi les messages qui lui sont adressés, certains ne prennent en effet pas de gants. Ils vont jusqu’à lui demander de retourner en hôpital psychiatrique. Ces abonnés en colère sont donc persuadés qu’elle n’est pas “guérie” si elle s’accroche toujours autant à son image.

La vedette du Loft est-elle de nouveau sur pieds ?

Alors, Loana est-elle redevenue elle-même ? A-t-elle pris le temps nécessaire pour se retrouver ? C’est en tout cas ce qu’elle affirme. Loana tenait en effet à revenir sur les réseaux sociaux en précisant à ses abonnés qu’elle n’est ni malade ni soumise à des addictions quelconques. Des propos qui vont en rassurer certains et en faire monter d’autres au créneau.