Loana: sa fille Mindy apeurée par les polémiques, elle vient d’être secrètement mère

Cela fait un certain que les fans n’avaient eu de nouvelles de Loana. Le journaliste Paul Sanfourche a récemment signé un livre qui revient sur le parcours de la candidate de la télé-réalité. Dans cette enquête très détaillée, on apprend un certain nombre de détails sur la fille de Loana qui s’appelle Mindy. LdPeople vous donne tous les détails.

Depuis sa médiatisation, lors de l’émission Loft Story diffusée sur M6, Loana s’est retrouvée au cœur de nombreuses controverses et critiques. La jeune femme a été mise en avant pour sa plastique et sa beauté au moment de l’émission de télé-réalité. Ses câlins effectués dans la fameuse piscine avec Jean-Edouard ont totalement surpris les téléspectateurs. Avec cette émission pionnière à la télévision française, Loana a rapidement incarné la bimbo de l’époque. Elle multiplie les passages dans les émissions à la télévision. Mais au fil du temps, l’intérêt du public et des médias s’étiole et Loana n’a vraiment plus le moral.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Loana 👑 (@loana_karesdanje)

La descente aux enfers

Dès lors Loana commence à prendre du poids et à consommer de l’alcool en grande quantité. Elle multiplie les régimes et essaye de ne plus consommer de drogue et d’alcool. Loana a fait quelques apparitions à la télévision ponctuellement durant cette période. L’année 2020 est vraiment compliquée pour Loana. Celle-ci a beaucoup inquiété ses fans lorsqu’elle a indiqué qu’elle terminerait « sous les ponts » et qu’elle éprouvait l’« envie de crever ». Les inconditionnels de Loana ont aussi été très préoccupés par ses nombreuses publications concernant des faits de violences conjugales. Elle livré ses déboires avec son ancien compagnon. Après ses multiples polémiques, sa fille Mindy n’a pas voulu s’exposer.

Un livre évènement au sujet de Loana

Un livre dédié à Loana est sur le point de sortir en librairie. Signé Paul Sanfourche, il revient sur la trajectoire de Loana Petrucciani. On y apprend que sa fille qui se nomme Mindy est devenue mère de famille. Elle n’a pas souhaité s’exposer. « J’ai une fille et ce que je souhaite le plus pour elle, c’est qu’elle ait une vie loin de tout ça ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Loana 👑 (@loana_karesdanje)

La fille de la star de télé-réalité a voulu garder ses distances avec la célébrité. « Si je parle avec vous mon nom va ressortir dans les magazines, ils vont vouloir chercher plus loin comme ils l’ont fait avec ma maman à l’époque et ils vont arriver à avoir un cliché de ma fille comme ils l’ont fait avec moi à l’époque ». Pour la rédaction de ce livre plutôt positif sur Loana, l’auteur a obtenu plusieurs entretiens avec la star. Toutefois, la quarantenaire a décidé de rompre ses relations avec le journaliste du jour au lendemain sans expliquer sa décision. Nul doute que ce livre devrait être abondement relayé dans les médias car elle incarne beaucoup de choses pour les Français. Dans cet ouvrage, l’auteur a surtout voulu dénoncer l’ostracisme subi par Loana pendant de nombreuses années.