Loana se filme dans un drôle d’état, les internautes sont choqués par sa mâchoire qui se déboîte!

Loana de la télé-réalité sort d’un séjour en clinique psychiatrique. Ses fans espéraient la retrouver en meilleure forme. Malheureusement, pour Loana, ça va de mal en pis.

Le 30 août dernier, Loana célébrait ses 38 ans seule avec son chien. Tout un symbole. D’après les rares d’amis qu’il lui reste, son ex Fred Cauvin l’aurait éloigné de tous ceux qui faisaient partie de son entourage. Pire, la gagnante du Loft accuse son ancien petit ami de l’avoir rouée de coups. Pour preuve, elle a diffusé sur son compte Instagram des photos de son corps couvert d’ecchymoses.

Le mardi 6 octobre 2020, un autre événement fait la une des magazines people. Loana sort dans la rue, prise d’une bouffée délirante. L’ancienne mannequin dévoile sa poitrine, traverse la rue sans faire attention… Elle finit par être prise en charge par les pompiers. Elle ne retrouve sa liberté que quelques semaines plus tard, après un séjour dans une clinique psychiatrique.

Des internautes n’arrivent pas à regarder la vidéo jusqu’au bout.

Sortie quelques jours avant Halloween, Loana a repris ses vieilles habitudes : traîner dans son lit, faire des vidéos sur Instagram et visiblement, consommer de la drogue. C’est en tous cas ce que pensent de nombreux internautes, choqués par son comportement jugé gênant. Dans deux publications, la pionnière de la télé-réalité n’a pas l’air d’être dans sa meilleure forme, c’est le moins qu’on puisse dire…

L’esprit confus, Loana souhaite un bon dimanche à ses abonnés. Seul hic : ce jour-là, nous sommes mercredi ! Mais quand Loana se rend compte de son erreur, en rigole en prenant à parti son petit chien.

De nombreux internautes ont ensuite commenté l’état de sa mâchoire, qui semble se déboîter. Selon eux, ce serait le signe d’une consommation abusive de drogues ou bien encore de médicaments puissants.

“Ta mâchoire part en c…”

Les commentaires sont loin d’être moqueurs. Les internautes témoignent en effet de leur peine, de leur inquiétude et surtout de leur compassion. “J’ai arrêté la vidéo car ça me fait mal au cœur...j’espère que quelqu’un de proche ira la voir et vite… triste”, “Oh lalala arrête de suite la coke et la fumette voir l’alcool, ta mâchoire part en c…”, ” Je reconnais les tiques et la gestuelle de mon ex, elle est sous subutex et plus”, “Désastre … personne ne peut lui enlever son téléphone et s’occuper sérieusement d’elle ?!”, “Mon dieu ça s’arrange pas ,il lui faudrait vraiment de l’aide , et surtout ne pas s’afficher ici très mauvais pour l’image , dramatique”, “BIZARRE TON ÉLOCUTION???????”, peut-on notamment lire.

Depuis Loft Story, rien ne va plus pour Loana. En 2001, elle séduisait à tour de bras les hommes. Mais cette jeunesse où tout lui souriait semble loin. Après cinq tentatives de suicide, Loana a accumulé des problèmes de santé, des peines de cœur mais aussi d’énormes problèmes de poids. Aujourd’hui, elle souffre également de lourds problèmes psychiatriques. Et si son addiction à la drogue s’avère vraie, elle ne fait qu’aggraver la situation…